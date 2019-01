En indianer på Oslos bonede gulve fylder 60

Det er ikke hver dag, at en fattig kvinde i Guatemala bryder ud af sine fattige kår og går i brechen for sine landsmænd.

At en kvinde, en indianer fra quiche-stammen, bliver et af symbolerne på kampen mod forskelsbehandling og forfølgelse af oprindelige folk.

Men sådan en kvinde er Rigoberta Menchú Tum, og hun har været på barrikaderne i årevis. Onsdag den 9. januar fylder hun 60 år.

Omverdenen - og lokale myndigheder i Latinamerika - lagde allerede mærke til hende for mange år siden.

Tilbage i 1992 fik hun Nobels fredspris for sin kamp for rettighederne for den oprindelige befolkning i Guatemala.

Denne ære har hun siden brugt flere gange til at føre kampagne andre steder også.

I 2013 stod hun på listen over kendte aktivister, som krævede, at Rusland skulle løslade tilbageholdte Greenpeace-aktivister, som havde aktioneret mod russiske olieboringer i Arktis.

I 2009 protesterede hun til det daværende militærstyre i Myanmar over, at Aung San Suu Kyi var i husarrest.

Rigoberta Menchú blev født i 1959, så hun oplevede selv på nærmeste hold borgerkrigen i Guatemala fra 1960 til 1996. Via den katolske kirke blev hun involveret i aktiviteter for at styrke borgerrettighederne.

Hun er goodwill-ambassadør for Unesco og har udgivet selvbiografien "Jeg, Rigoberta Menchú", som dog blev omstridt, da den ifølge kritikere var delvist forfalsket.

I 2006 var Menchú med til at stifte Nobelkvindernes Initiativ, som kæmper for at styrke kvinders rettigheder en række steder i verden.

Menchú, som i en årrække levede i eksil i Mexico, stiftede i februar 2007 et nyt politisk parti og forsøgte at blive valgt som sit lands præsident.

Hendes parti fik dog blot tre procent af stemmerne. /ritzau