Der findes en ærefuld klub, som det er de færreste forundt at blive optaget i.

Men sydkoreaneren Ban Ki-moon er en af dem, der er kommet med i klubben "The Elders".

Det er her, at flere verdensledere mødes, når de har smidt ansvaret fra sig. Her, hvor ældre kvinder og mænd med erfaring og visdom drøfter tidens gang. Hvor personer som Gro Harlem Brundtland, Jimmy Carter og Desmond Tutu kan mødes.

Ban Ki-moon er ældre. Han fylder 75 år torsdag den 13. juni og har været med i "The Elders" i et år.

Det, der var adgangsbilletten, var hans næsten ti år som generalsekretær for FN. Han havde posten i perioden fra 2007 til 2016.

Han har arbejdet med nogle af klodens største problemer som krig, fattigdomsbekæmpelse og klimaspørgsmål.

De årlige klimakonferencer sker i FN-regi. Det var Ban Ki-moon, der var generalsekretær, da den såkaldte Paris-aftale, hvor verdens lande blev enige om i samlet flok at arbejde for at reducere den globale opvarmning, kom på plads i 2015.

Han var også generalsekretær, da krigen i Syrien brød ud i 2011, og den har FN - eller andre - trods mange og lange forhandlinger fortsat ikke fået standset.

Det var ikke alle, der var begejstret for den tidligere sydkoreanske udenrigsminister Ban Ki-moon, da han fik den høje post i FN-hovedkvarteret i New York.

Hans facon var anderledes end i hvert fald kulturen i vestligt diplomati. Han var mere afdæmpet, ingen skulle fornærmes.

BBC har skrevet, at kritikere savnede karisma. De savnede også, at han turde kritisere manglende menneskerettigheder i store lande som Rusland og Kina.

I 2009, da han stadig var i sin første periode som generalsekretær, kom der fokus på hans lederevner, da et notat fra Norges daværende FN-ambassadør, Mona Juhl, lækkede til norsk presse.

Heri stod, at Ban Ki-moon "kæmper for at vise lederegenskaber".

- Han glimrer ved sit fravær, når brede globale spørgsmål drøftes. Hans ledelse har været væk under finanskrisen, og han er usynlig i miljøspørgsmål, skrev den norske ambassadør.

Han så selv anderledes på det. Han regnede sig for brobygger.

- Jeg ser blød ud på overfladen, men har en indre styrke, når det gælder, skal han engang have sagt. /ritzau