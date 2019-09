Historiker, journalist og debattør Adam Holm er en mand af sine meningers mod. Også når det koster, hvad enten emnet er islam, ytringsfrihed, indvandring eller andre store spørgsmål.

Det bragte ham i unåde i DR, da Holm - mens han var studievært på DR2-programmet Deadline - i 2013 skrev en kronik i Politiken med en kras religionskritik.

Adam Holm, som tirsdag den 17. september fylder 50, er erklæret ateist. Han karakteriserede religion som en ren narresut og "et giftstof, der hindrer blodtilførsel til hjernen og lammer fornuften".

Efter en langvarig principiel debat om tv-værters ytringsfrihed fik Holm en påtale af sin DR-chef, Jacob Kwon Henriksen, som mente, at der er "grænser for, hvilke holdninger de (DR-værter, red.) kan lufte i det offentlige rum".

Folketingets Ombudsmand gik dog af egen drift ind i sagen, og året efter fik Adam Holm oprejsning, da DR's påtale blev frafaldet.

I 2015 anbragte Holm endnu en gang bagdelen i klaskehøjde. I Deadline fremviste han under et interview med udlandsredaktør Flemming Rose en gengivelse af Jyllands-Postens berømte Muhammed-tegninger i sammenlagt 23 sekunder.

Det skulle han ifølge DR's daværende nyhedsdirektør, Ulrik Haagerup, ikke have gjort.

De omstridte tegninger, der som bekendt afstedkom en international krise, må nemlig ifølge DR's interne retningslinjer kun vises "af ekstraordinære grunde". Også organisationen Danske Bladtegnere protesterede.

Adam Holm kaldte reaktionerne et knæfald og "svigt over for de mange moderate muslimer både her i Vesten og i Mellemøsten, som er konfronteret med presset fra islamisterne".

Han har en ph.d. i historie fra Københavns Universitet i 2001 og har skrevet flere bøger, heriblandt "Endestation Europa" fra 2017. Adam Holm har som historiker og journalist beskæftiget sig med europæisk højreradikalisme, med den arabiske verden og islam.

I 2000 blev han debatredaktør på Politiken, inden han i 2005 kom til DR2, hvor han var både nyhedsvært og kanalchef indtil 2016. Han blev i 2009 tilknyttet Weekendavisen som anmelder.

Så sent som 30. august var Adam Holm i Berlingske atter ude med riven - denne gang efter de venstreorienterede. "Venstrefløjens progressive er slet ikke progressive", lød overskriften på indlægget, hvori han gik i rette med de røde, som ikke siger fra over for de negative sider af indvandring og integration.

- Forvirringen over, hvordan man som erklærede multikulturalister skal håndtere indvandrerkulturers reaktionære strømninger, har efterladt et krater på den politiske vejbane, skrev Adam Holm. /ritzau