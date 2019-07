En af Danmarks hurtigste kvinder: - Jeg elsker, når det gør ondt

Laura Valgreen Petersen har løbet sit sidste U20-EM. Selv om hun er 19 år hele næste år bortset fra tre dage, skal hun ryge en aldersgruppe op, fordi reglerne siger, at man ikke må løbe U20 det år, man fylder 20, selv om hun først rammer 20 år, efter at løbesæsonen er slut.- Jeg blev født på et lidt dumt tidspunkt. Det havde været bedre, hvis jeg var født et par dage senere, så jeg havde haft et helt år mere som U20-løber, forklarer Laura. Foto: Bob Foy/Club La Santa