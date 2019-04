Ekskansler med ung kone og Putin-krammer fylder 75

Der er løbet meget vand igennem åen, siden Gerhard Schröder tabte det tyske parlamentsvalg i 2005 og måtte forlade kanslerkontoret.

Eller rettere, meget olie og gas igennem rørene.

For siden afslutningen på den politiske karriere har socialdemokraten Schröder skabt sig en karriere i toppen af russisk energipolitik.

Det er en karriere, der giver venner som Ruslands præsident, Vladimir Putin. Men det er også en karriere, der skubber gamle venner i Vesten væk.

Specielt skubbede han vestlige politikere fra sig for præcis fem år siden.

Gerhard Schröder, der søndag den 7. april fylder 75, fejrede i 2014 sin 70-års fødselsdag, og det skete med en fest i Sankt Petersborg i Rusland.

En af gæsterne var Putin, der fik en solid krammer af fødselsdagsbarnet.

På det tidspunkt var forholdet mellem Rusland og Vesten køligt på grund af russisk indblanding i Ukraine-konflikten. Putin-krammet fik Merkel-regeringen i Berlin til at lægge luft til Schröder.

Schröder og Putin har kendt hinanden længe.

Da Schröder forlod politik, blev han involveret i Ruslands energisektor og arbejdede for at sælge russisk gas til Europa.

Han og Putin oprettede i 2005 North European Gas Pipeline Company, der i 2010 blev omdøbt til North Stream. Det er det selskab, der vil lægge en gasledning igennem dansk søterritorium.

I 2017 kom han ind i den russiske oliekoncern Rosnefts bestyrelse. Selskabet er på EU's sanktionsliste på grund af den russiske annektering af Krim i 2014.

Privat sker der også noget for Schröder.

Tyske medier har kaldt ham for "Audi-kansleren". Bilmærkets fire ringe skulle symbolisere hans fire ægteskaber, men det holder ikke mere.

For i 2018 giftede han sig en femte gang. Denne gang med en 26 år yngre sydkoreaner.

Gerhard Schröder har fortalt, at han voksede op i fattige kår i Niedersachsen, efter at hans far, som han aldrig nåede at se, blev dræbt i Anden Verdenskrig.

Inden Schröder som ung gik ind i politik for Socialdemokratiet, arbejdede han som advokat.

Men politikken trak i ham. Fra 1990 til 1998 var han ministerpræsident i sin hjemstat.

Han fortsatte i 1998 som tysk kansler og blev umiddelbart populær. Han blev dog ofte beskyldt for at være vægelsindet og populistisk.

Men Schröder har selv sagt, at det vigtigste for ham var, at han indledte en nødvendig reformproces i Tyskland.

Da han forlod kanslerkontoret i 2005, sagde han:

- Alt i mit liv har jeg opnået ved at kæmpe. Jeg har aldrig fået noget foræret. /ritzau