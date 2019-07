Efter mere end 100 år: Kendt dyrlæge lukker

I mere end 100 år har der været dyrlæge i Slotsgade i Tranekær på Langeland. I folkemunde kaldes placeringen endda for Dyrlægesvinget, men fremover vil det ikke længere være muligt at få behandlet sit kæledyr på adressen. Axel Møller Petersen lukker klinikken efter 43 år.

Axel Møller Petersen viser sin snart tomme dyrlægeklinik frem. Der hænger stadig hvide kitler på væggen, et billede af forskellige hunderacer og et operationsbord står i midten af lokalet, men ellers er der ved at blive tømt ud. Den 1. juli lukkede han og hustruen Ellen Møller Petersen klinikken i Tranekær på Langeland.

Dyrlægeskiltet, der før hang på husmuren, er nu skiftet ud med et, hvor der i stedet blot står ægteparrets efternavn. Helt så let er det dog ikke at lægge 43 år med dyrlægeklinik bag sig og da avisen besøger Axel Møller Petersen, har der da også lige været en enkelt hund forbi til konsultation.

- Jeg har øvet mig i at være pensionist de sidste to og et halvt år, hvor jeg kun har haft små husdyr i klinikken, fortæller Axel Møller Petersen, der fortsætter som kødkontrollerende dyrlæge ved Snøde Slagtehus.

Lukningen af klinikken i Dyrlægesvinget, som svinget på vejen ude foran huset kaldes blandt lokale, kan næsten siges at være slutningen på en æra. Siden 1887 har der været dyrlæge i Dyrlægesvinget og Axel Møller Petersen er den tredje dyrlæge, der bor i huset på Slotsgade 56. Før det boede dyrlæge Selmer i nabohuset.

Det er dog usandsynligt, at der vil komme en ny dyrlæge til, når ægteparret engang flytter, mener Axel Møller Petersen. - Der er for lidt omsætning for en ung dyrlæge. Købere til Tranekær-praksis har ikke været at finde de sidste 15 år, fortæller han og tilføjer:

- Dengang jeg kom hertil var der seks dyrlæger på Langeland, nu er der kun to bosiddende på øen.