Fra den 27. marts 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Administrativ medarbejder i Brøndby Kommune Merete Andersen, Glostrup. Pædagog i Børnehuset Høje Søborg Vibeke Annette Bjerg, København Ø. Pædagogmedhjælper i Børnehuset Kernehuset Ulla Christensen, Kerteminde. Afdelingssekretær i Region Syddanmark Else Marie Hillerup, Vejle. Dagplejer i Randers Kommune Jytte Lahn Jensen, Randers SØ. Pædagogmedhjælper i Børnehuset Østerled Karin Mejer Jensen, Løsning. Pædagogmedhjælper i Børnehuset Brillesøen Lena Jensen, Albertslund. Fagkonsulent i Skattestyrelsen Jette Koldste, Allerød. Konsulent i Skattestyrelsen, Person Anne-Mette Kristensen, Asnæs. Pædagog i Lykkegårdsparken Anita Vildbech Larsen, Esbjerg. Økonomikonsulent i Hedensted Kommune Kari Martinsen, Rask Mølle. Specialarbejder i Faxe Kommune Kurt Olav Nielsen, Haslev. Administrativ medarbejder i Jammerbugt Kommune Birgitte Holm Sø, Fjerritslev. Specialarbejder i Darup Idrætscenter Søren Zøfting-Larsen, Roskilde. Fra den 9. april 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Fhv. Director i Terma A/S Frits Lindgren, Lystrup. Manager, Product Technical Service i Bang & Olufsen A/S Birger Sommer, Struer. Fra den 9. april 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje: Fhv. IT-Systemadministrator i FTZ Autodele og Værktøj A/S Henning Christian Christensen, Løsning. Fhv. Product Specialist i Kramp Danmark A/S Peder Roed Ditlevsen, Tarm. Fhv. finmekaniker i Andersson og Sørensens Eftf. A/S Tonny Sten Ove Gustafsson, Glostrup. Bankrådgiver i Nordea Danmark Bente Halkjær, Struer. Lagermedarbejder i Coop Danmark A/S Jens Christian Haun, Horsens. Fhv. maskinarbejder på De Danske Gærfabrikker Bo Petersen Ladefoged, Grenaa. Montør i Alfa Laval Kolding A/S Jens Henrik Larsen, Kolding. Mejerist i Arla Foods Brabrand Mejeri Bjarne Hass Nielsen, Ry. Eksportsekretær i Sanovo Foods A/S Nina Nøddelund, Odense C. Advokatsekretær i Codex Advokater P/S Lone Vammen Pedersen, Vejle. Payroll administrator i NCC Danmark A/S Margit Petersen, Valby. Smed i A/S Boligbeton Christian Vibild, Uldum. Fra den 10. april 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Plejer på Bostedet Hadsund Janni Bach, Hadsund. Dagplejer i Dagplejen Jammerbugt Vivian Annette Back, Frederiksberg. Fængselsbetjent i Kriminalforsorgen Hovedstaden, Vestre Fængsel Dorhall. Kristiansson Ellingsgaard, Nykøbing F. Kunderådgiver i ATP, Udbetaling Danmark Karsten Hansen, Vordingborg. Socialrådgiver i Aarhus Kommune Birgitte Hougaard, Harlev J. Social- og sundhedshjælper i Hjemmeplejen, Fredericia Kommune Lise-Lotte Hylander, Fredericia. Souschef i KNI A/S Anine Kristine Uthelie Karlsen, Upernavik. Overtrafikinspektør i DSB Kim Michael Rosencrone Larsen, Hørsholm. Specialarbejder i Holbæk Kommune Svend Vinther Larsen, Regstrup. Specialist i Østsjællands Beredskab Susanne Martiny, Jyllinge. Trafikkontrollør i DSB Marianne Nielsen, Hedehusene. Terminalmedarbejder i Royal Arctic Line A/S Erik Olsen, Skørping. Arbejdsmarkedskonsulent i Jobcenter Herning Mathilde Marie Lund Sørensen, Herning. Sufflør på Aarhus Teater Anette Walsøe, Risskov. Fra den 13. marts 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Flyverspecialist Erik Billeskov Andersen, Vejle. Seniorsergent Michael Barnewitz, Skive. Flyverspecialist Søren Frede Bertelsen, Haderslev. Seniorsergent Finn Damkjær, Kolding. Chefsergent Dorthe Birgitte Braarup Fusager, Fredensborg. Chefsergent Jan Winther Gedsø, Bryrup. Flyverspecialist Jette Gottlieb, Vojens. Seniorsergent Peter Ebbesen Hansen, Haslev. Seniorsergent Kim Haxholm, Bording. Seniorsergent Henrik Hvidtfeldt, Viborg. Seniorsergent Bjarne Kofoed Jensen, Brøndby Strand. Seniorsergent Per Jensen, Karup J. Seniorsergent Flemming Møller Jensen, Karup J. Chefsergent Flemming Kirk, Aabybro. Oversergent Mikael Tage Kragsberger, Farum. Chefsergent Per Krongård, Vojens. Flyverspecialist Bo Christian Larsen, Aabybro. Chefsergent Søren Nielsen, Viby J Chefsergent Bent Nielsen, Videbæk. Seniorsergent Jan Michael Nielsen, Ikast. Seniorsergent Gert Nygård, Karup J. Oversergent Hans Jørgen Olsen, Haderslev. Flyverspecialist Ingvard Rendbæk Pedersen, Pandrup. Flyverspecialist Jette Rasmussen, Karup J. Seniorsergent, midlertidig chefsergent Ove Ritter, Tórshavn. Seniorsergent Ole Kenneth Skjærbæk, Fanø. Fra den 9. april 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital - Hjørring Sygehus Mona Buchwald Christensen, Hjørring. Hjemmehjælper på Plejecenter Sandgårdsparken Tusindfryd Linda Christensen, Kjellerup. Social- og sundhedshjælper på Plejehjemmet Birkebo Irene Hansen, Aalborg. Sygehjælper på Plejehjemmet Solsidecentret Elin Jørgensen, Nibe. Økonoma på Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus Annette Kops-Hansen, Odense NV. Lagerforvalter i Vørn Jens Peter Súni Midjord, Tórshavn. Social- og sundhedsassistent i Silkeborg Kommune Jytte Lütken Foustad Mikkelsen, Silkeborg. Portør på Plejecenter Havebæk Torben Nielsen, Odense C. Kontorfunktionær i Udenrigsministeriet Hanne Rønnebæk Nielsen, Frederiksberg. Sygeplejerske på Nykøbing Falster Sygehus Berit Lilly Sloth Nonboe, Nykøbing F. Overassistent i Herning Kommune Berith Commerou Sunesen, Herning. Social- og sundhedshjælper på Træningshøjskolen Lilly Kristiansen Thorup, Havndal. Sygehjælper i Lolland Kommune, Ældre & Sundhed Anne Truelsegaard, Nakskov. Vagtgående i Vørn Poul Jakki Vitalis, Tórshavn. Fra den 13. marts 2019 er efternævnte benådet med kommandørkorset af Dannebrogordenen: Oberst, midlertidig brigadegeneral Henrik Larsen, Tampa. Generalmajor Anders Rex, Kolding. Fra den 13. marts 2019 er efternævnte benådet medridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen: Oberst Klavs Mundt, Køge. Oberst Kern Oddershede, Kjellerup. Fra den 13. marts 2019 er efternævnte benådet medridderkorset af Dannebrogordenen: Oberstløjtnant Hans Kristian Skovmose, Viborg. Oberstløjtnant, midlertidig oberst Dennis Ewald Thagaard, Virginia Beach. /ritzau/