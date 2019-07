Dronningen har tildelt 47 medaljer

Fra den 6. juli 2019 at regne er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Overassistent i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Liselotte Andersen, Lynge. Seniorsergent Jan Christensen, Kalundborg. IT-Specialist i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Per Birger Danielsson, Næstved. Korporal Carsten Peder Jacobsen, Hjallerup. Specialarbejder i Beredskabsstyrelsen Poul Skov, Roskilde. Fra den 3. maj 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Driftsmedarbejder i Vordingborg Forsyning A/S John Birger Andersen, Vordingborg. Sygehjælper på Kildebo Plejecenter Connie Andersen, Sakskøbing. Driftsmedarbejder i Novafos A/S Tómas Thorstein Gunnlögsson, Nærum. Lærer på Brøndby Strand Skole Marianne Lill Hansen, Greve. Fagkonsulent i Skattestyrelsen Jerry Scott Jensen, Nexø. Sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital Anna Marie Brøsted Jensen, Risskov. Fagkonsulent i Administrations- og Servicestyrelsen Else Marie Kjeldsen, Randers NØ. Fagkonsulent i Gældsstyrelsen Hanne Midtgaard Knudsen, Hadsten. Overassistent i Gældsstyrelsen Marianne Mejlsø, Thisted. It-supporter i Vejle Kommune Bent Werner Nielsen, Vejle. Sygeplejerske på Regionshospital Nordjylland, Hjørring Sygehus Carsten Olesen, Hjørring. Konsulent i Jammerbugt Kommune Borghild Pedersen, Aabybro. Pædagogmedhjælper i Børnehuset Tryllefløjten Jeanette Arresø Rasmussen, Odense M. Fagkonsulent i Gældsstyrelsen Bent Hald Sørensen, Hals. Fra den 10. april 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Specialarbejder, Opsynsmand på Storvorde genbrugsplads Claus Ejner Andersen, Aalborg. Bibliotekar i Herning Kommune Vera Daugaard, Herning. Sundhedsplejerske i Favrskov Kommune Annelise Sloth Gammelgaard, Hadsten. Bioanalytiker på Roskilde Sygehus Birte Helbæk, Roskilde. 1. tandklinikassistent i Tandplejen Aarhus Nina Margrethe Holm, Lystrup. Serviceassistent på OUH Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus Susanne Starke Jensen, Odense SV. Teamleder i Thisted Kommune Susanne Jeppesen, Thisted. Rengøringsassistent på Holbæk Sygehus Gitte Sussanne Ørnskov Larsen, Gislinge. Specialist i Guldborgsund Kommune Annelise Larsen, Nørre Alslev. Kontorfuldmægtig på NEXT Uddannelse København Per Ludvig, Kokkedal. Receptionist i Morsø Kommune Kirsten Nielsen, Nykøbing M. Hjemmehjælper i Svendborg Kommune Vibeke Karin Nielsen, Svendborg. Sygehjælper i Ikast-Brande Kommune Tove Sørensen, Brædstrup. Beskæftigelsesrådgiver i Ikast-Brande Kommune Birgitte Velling, Brande. Fra 8. maj 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Fhv. specialarbejder i DOT A/S Erik Vang Hansen, Ullerslev. Regnskabschef i Wiik & Co A/S Kirsten Risager Hvistendahl, Måløv. Senior Specialist i DLF Seeds A/S Bente Lydal Jørgensen, Broby. Fra 8. maj 2019 er efternævnte tildeltden kongelige belønningsmedalje: Specialarbejder i Skamol A/S Birger Bavnsgaard, Roslev. Servicefunktionær i Boligselskabet Sjælland Eivind Bøje Carlsen, Roskilde. Patienttransport redder i Falck Danmark A/S Jens Erik Hjulmand Flarup, Randers NØ. Fhv. souschef Energi i DLG Sydjylland Bodil Irene Franck, Grindsted. Fhv. snedker i Ove Larsen A/S Poul Jørgen Jørgensen, Vejle Øst. Fhv. ambulancebehandler i Falck Danmark A/S Mogens Knakkergaard, Hurup Thy. Smed i BEUMER Group A/S Jens Erik Krause-Kjær, Hjortshøj. Analytiker i Danske Bank Marianne Lill Kaastrup, Kokkedal. Struktør i Bo Michelsen A/S Jens Andersen Lauridsen, Bredebro. Fhv. patienttransport redder i Falck Danmark A/S Søren Olesen, Billund. Fhv. skadebehandler i Tryg Forsikring A/S Marianne Sørensen, Trige. /ritzau/