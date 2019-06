Dronningen har tildelt 42 medaljer

Fra den 27. marts 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Specialarbejder i Fredericia Kommune Carsten Søgaard Christensen, Fredericia. Overtrafikkontrollør i Banedanmark Svend Jens Hansen, Nykøbing F. Rengøringsassistent på Arden Skole Anna Jacobsen, Arden. Overlærer på Beder Skole Birgit Kleis, Viby J. Rengørings- og køkkenmedarbejder i Byens Drift, Københavns Kommune Lis Kristell, København S. Specialarbejder i Vejle Kommune, Materielgården Marianne Kristensen, Give. Graver og kordegn ved Nørre Alslev Kirke og kirkegård Bjarne Mortensen, Nørre Alslev. Bruger af beskyttet værksted, Trepas John Nielsen, Viborg. Administrativ medarbejder i Roskilde Kommune Else Elisabeth Egestal Nielsen, Roskilde. Vej- og Parkmedarbejder i Halsnæs Kommune Svend Hans Aggebo Olsen, Frederiksværk. Lokomotivfører og kørelærer i DSB Tommy Vormslev Olsen, Ishøj. Driftsleder i DSB Tonni Lolch Pedersen, Greve. Overlærer på Kokkedal Skole Mette Førrisdahl Steen, Hundested. Pædagog på Humlebæk Skole og i Børnehusene Humlebæk Maria Tjalk, Hornbæk. Fra den 27. marts 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Lokomotivfører kørelærer i DSB John Armstrong, Brabrand. Fuldmægtig i Skattestyrelsen Birgit Bæk, Silkeborg. Konsulent i Administrations- og Servicestyrelsen Susanne Eldrup Krog, Nykøbing F. Fagkonsulent i Skattestyrelsen Anne Pirttimäki Fogh, Fredensborg. Degn i Norðskála Kirke Arnold Joensen, Oyri. Trafikkontrollør i DSB Joanne Emily Knudsen, Odense NV. Kontorfunktionær i Banedanmark Kurt Børge Knudsen, Kirke Såby. Fagkonsulent i Gældsstyrelsen Vivi Gurli Kristiansen, Tølløse. Fagkonsulent i Motorstyrelsen Lissy Markvardsen, Odense N. Ejendomsservicetekniker i Udlændinge- og Integrationsministeriet Flemming Kjær Armand Nielsen, Kastrup. Banemontør i Banedanmark Jan Birger Nielsen, København S. Overassistent i Skattestyrelsen Lone Olsen, Fredericia. Fagkonsulent i Skattestyrelsen Ellen Johanne Rasmussen, Egtved. Fagkonsulent i Skattestyrelsen Annette Stouenberg, Frederikssund. Fra den 3. april 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Kaptajn i Maersk Tankers A/S Ole Jensen, Kirke Hyllinge. Formand i Gunderlund A/S Anker Henrik Møller, Billund. Den kongelige belønningsmedalje: Operatør på De Danske Gærfabrikker A/S Svend-Jørgen Brøgger Andersen, Grenaa. Farmakonom på Viby Apotek Dorte Bach, Viby J. Systemtekniker i Mercedes-Benz CPH Arne Clausen, Roskilde. Fhv. erhvervsrådgiver i Nordea Danmark Per Martin Hovgaard, Tommerup. Fhv. servicemedarbejder i Jysk Fynske Medier P/S Carsten Lehnskov Jakobsen, Odense N. Servicespecialist i Siemens Healthcare A/S Kurt Jakobsen, Aalborg SØ. Ejendomsfunktionær i Thisted Bolig Ejvind Andersen Kær, Thisted. Truckfører i Glud & Marstrand A/S Bjarne Møller, Odense SØ. Systemtekniker i Canon Danmark A/S Jan Nielsen, Kolding. Assembly Fitter i Terma Aerostructures A/S Gunnar Torben Nielsen, Grenaa. Quality Technician i Amcor Flexibles Horsens Kurt Krøldrup Pedersen, Horsens. Fhv. pædagog i Vesterbro Ungdomsgård Mette Marchen Voldby, København NV. /ritzau/