Dronningen har tildelt 42 medaljer

Fra den 26. marts 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Social- og sundhedshjælper i Kalundborg Kommune, Den Integrerede pleje Syd Dorte Anitta Andersen, Jerslev Sjælland. Social- og sundhedsassistent på Aalborg Universitetshospital, Hobro Sygehus Gitte Valsø Andreasen, Arden. Bioanalytiker på Aarhus Universitetshospital Else Beider, Højbjerg. Portør på Amager og Hvidovre Hospital Michael Enemark, Solrød Strand. Lageroperatørelev i Region Hovedstadens Koncerncentre Pia Kofoed Gregersen, Brøndby. Bioanalytiker på Rigshospitalet Nina Ilsøe, Birkerød. Sygehjælper på Sørvad Plejecenter Anne Mette Ingstrup Jensen, Sørvad. Sygeplejerske på Psykiatrisk Center Glostrup Birgit Ohlsen Kobyluch, Albertslund. Bioanalytiker på Amager og Hvidovre Hospital Vibeke Myrhøj, Rødovre. Sygeplejerske på Nordsjællands Hospital Kim Johannes Nielsen, Hillerød. Portør på Amager og Hvidovre Hospital Michael Simmelkær Nybo, Hvidovre. Fysioterapeut på Amager og Hvidovre Hospital Anita Sassersen, Rødovre. 1. tandklinikassistent i Norddjurs Kommune - Tandplejen Birthe Schnoor, Ørum Djurs. Sygeplejerske på Amager og Hvidovre Hospital Elisabet Svensson, Greve. Fra den 3. april 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Fhv. produktionsleder i KPK Døre og Vinduer Bent Nielsen Hyldig, Erslev. Fra den 3. april 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje: Fhv. tankvognschauffør i Arla Foods, Rødkærsbro Garage Osvald Dalsgaard, Møldrup. Fhv. Director, Quality Intelligence and Inspection i Novo Nordisk A/S Hasse Greiner, Bjæverskov. Fhv. Senior System Coordinator i Haldor Topsøe A/S Nils-Visti Hasemann, Skibby. Elektriker i Dinel A/S Elo Hesselbjerg, Odder. Fhv. Sales Coordinator i Gram A/S Kirsten Iversen, Vojens. Kundemedarbejder i Den Jyske Sparekasse A/S Kirsten Roed Jacobsen, Farsø. Fhv. regnskabschef i Glud & Marstrand A/S Ejner Larsen, Vejle. Chefsekretær i Arla Foods amba Dorte Gunna Larsen, Tranbjerg J. Servicetekniker i Canon Danmark A/S Jørgen Pedersen, Glostrup. Fhv. elektriker i Caverion A/S Laurits Post, Toftlund. Servicetekniker i Canon Danmark A/S Torben Schultze, Søborg. Fhv. laborant i Novo Nordisk A/S Lene Søby, Allerød. Fhv. salgskoordinator i Trioplast Nyborg A/S Allis Sørensen, Ørbæk. Fra den 26. marts 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Controller i Region Hovedstadens Koncerncentre Lisbeth Paaske Andersen, København NV. Pædagog i Børnehuset Hirtshals Lisa Raun Christensen, Hirtshals. Køkkenmedhjælper i Daginstitutionen Fuglekær Helle Ulrich Hansen, Albertslund. Pædagogmedhjælper i Daginstitutionen Fuglekær Birthe Samsø Holmqvist, Glostrup. Fysioterapeut på Amager og Hvidovre Hospital Birgit Marie Knudsen, Glostrup. Sygehjælper på Amager og Hvidovre Hospital Conni Larsen, Brøndby. Sygehjælper på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Anetta Vibecke Stens Lund, København Ø. Bioanalytiker på Herlev og Gentofte Hospital Karen Helene Nørgaard, Herlev. Social- og sundhedsassistent på Nordsjællands Hospital Yvonne Fog Pedersen, Fredensborg. Bioanalytiker på Rigshospitalet Pia Funch Poulsen, Rungsted Kyst. Sygeplejerske på Amager og Hvidovre Hospital Birgitte Sundebo, Ishøj. Pædagog i Trinbrættet Rønne Nord Ann Svendsen, Rønne. Sygehjælper på Ældrecenter Lynggården Ingelis Svenningsen, Hjørring. Dagplejer i Kolt og Hasselager Liselotte van Elst, Hasselager. /ritzau/