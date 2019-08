Dronningen har tildelt 30 medaljer

Fra den 24. april 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Overassistent i Københavns Kommune Jette Møller Andersen , Kastrup. Overassistent i Dragør Kommune Karin Vibeke Borgstrøm , Frederiksberg. Konsulent i Gældsstyrelsen Dorte Wincentz Christiansen , Taastrup. Konsulent i Skattestyrelsen Bodil Gehlert , Vojens. Fagkonsulent i Gældsstyrelsen Christina Hammarberg , Brøndby. Specialist i Holbæk Kommune Karen Annette Hansen , Holbæk. Specialist i Aarhus Kommune Eva Hastrup , Brabrand. Konsulent i Motorstyrelsen Susanne Hauritz , Aalborg. Socialformidler i Center for Job og Uddannelse Mariann Cordula Jacobsen , Helsingør. Konsulent i Skattestyrelsen Connie Kjellerup , Odense S. Fagkonsulent i Skattestyrelsen Birthe Weinkouff Lund , Hjørring. Specialkonsulent i Skattestyrelsen Birthe Nielsen , Frederikshavn. Administrativ medarbejder i Horsens Kommune Anette Julsgaard Nielsen , Horsens. Konsulent i Skattestyrelsen Britta Pedersen , Vejle. Fra den 8. maj 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Stationsbetjent i DSB Gorm Kim Andersen , Randers SV. Børnehaveklasseleder på Sejs Skole Alice Bjørn , Sorring. Lokomotivfører i DSB Finn Frandsen , Horsens. Lærer på Hammerum Skole Søren Helbo , Herning. Overassistent i Busselskabet Aarhus Sporveje Ole Henriksen , Sabro. Overlærer på Hunderupskolen Gitte Mailand Jensen , Blommenslyst. Overlærer på Torstorp Skole Anne Kristine Juul , Roskilde. Disponent i Banedanmark Stig Holm Jørgensen , Vipperød. Lærer på Løgstrup Skole Kirsten Vibeke Norden Nielsen , Løgstrup. Stationsbetjent i DSB Catering Per Ingemann Rasmussen , Kongens Lyngby. Overlærer på Lille Værløse Skole Birgit Rubæk , Smørum. Overlærer på Lille Værløse Skole Susanne Bolvig Stentebjerg , Farum. Håndværker i DSB Flemming Schjødt Thomsen , Viby J. Koordinerende uddannelsesvejleder i UU Nordvestjylland Kirtha Franciska Søndergaard Østergaard , Holstebro. Fra den 21. maj 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Overkonstabel af 1. grad Per Vejby Petersen , Viborg. Fra den 21. maj 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Seniorsergent Bo Christian Lundfald , Haderslev. /ritzau/