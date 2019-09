Dronningen har tildelt 28 medaljer

Fra den 24. maj 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Social- og sundhedshjælper i Aarhus Kommune Karen Kappel Andersen, Højbjerg. Tandklinikassistent i Tandregulering Skanderborg Lykke Strange Eyde, Ry. Social- og sundhedshjælper i Hjemmeplejen Abildgården Pia Kaa Jespersen, Havndal. Administrativ sagsbehandler i Høje-Taastrup Kommune Annette Johansen, Taastrup. Receptionist i Learnmark Horsens Else Bjerre Jørgensen, Horsens. Specialist i Odsherred Kommune Inger-Marie Winther Larsen, Vig. Jobrådgiver i Vejen Kommune Aase Kirstine Lorentsen, Brørup. Patientvejleder i Region Syddanmark Liselotte Muhs, Fredericia. Overassistent på Aalborg Bibliotekerne Kirsten Nielsen, Gistrup. Social- og sundhedsassistent i Skive Kommune Ulla Overgaard, Skive. Sagsbehandler i Varde Kommune Dorte Clara Petersen, Ribe. Overlærer på Nørrevangsskolen Annette Schmidt, Spentrup. Social- og sundhedsassistent på Plejehjemmet Holmely Lise-Lotte Sandberg Svensson, Aarup. Børnehaveklasseleder på Amager Fælled Skole Hanne Vilborg, Frederiksberg C. Fra den 19. juni 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Formand i Gunnar Nielsen A/S Ejner Jensen, Aars. Skipper i Peter Madsen Rederi A/S Jørgen Jørgensen, Videbæk. Afdelingsleder i raaco A/S Troels Thellemann Jørgensen, Nykøbing F. Formand i Gunnar Nielsen A/S Ole Pedersen, Aars. Regnskabschef i Glud & Marstrand A/S Lisbet Skjoldager, Odense NV. Fra den 19. juni 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje: Fhv. produktionsplanlægger i CCL Label A/S Torben Westfall Andersen, Randers NØ. Teknisk assistent i DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Anne Merete Fallentin Billestrup, København S. Lønassistent i HKScan Denmark A/S Tove Bjørnkjær, Vinderup. Lagermedarbejder i Sekura Cabins A/S Jens Erik Jensen, Gjerlev J. Ekspeditionsassistent i A/S Sæby Fiske-Industri Erik Kristensen, Sæby. Senior Officer Service Delivery i Danske Bank A/S Ellen Marie Krog-Petersen, Odense NV. Logistics Coordinator i Novo Nordisk A/S Niels-Erik van Zeijst, Brøndby. Bogholder i Launis A/S Else Elisabeth Weinkouff, Ålbæk. Project Engineer i Zenitel Etronic ApS Jørgen Wilde, Svendborg. /ritzau/