Fra den 24. maj 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Økonomikonsulent ved Områdekontoret i Kolding, Kriminalforsorgen Lene Bøgedal Andersen, Horsens. Specialist i Faaborg-Midtfyn Kommune Jette Nørregaard Jensen, Faaborg. Social- og sundhedsassistent på Lykkeseje Plejecenter Anne Jette Jensen, Søllested. Klinikassistent på Valdemarskolens Tandklinik Käthe Gryl Larsen, Ringsted. Tandklinikassistent i Tandregulering Skanderborg Liselotte Larsen, Låsby. Kontorfunktionær på Frederiksberg Hovedbibliotek Inge Agnete Michelli, Hvidovre. Stationsbetjent i DSB Torben Edward Nielsen, Tranbjerg J. Tandplejer i Tandreguleringscenter Fyn Solveig Nielsen, Ullerslev. Bioanalytiker på Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus Lisa. Merete Pedersen, Odense NV. Social- og sundhedshjælper i Fredericia Kommune Bente Pedersen, Fredericia. Tandklinikassistent i Brædstrup Skoles Tandklinik Lone Poulsen, Brædstrup. Fængselsbetjent ved Pension Avedøre Torben Hasse Tjagvad, Jægerspris. Serviceassistent på Plejehjemmet Slottet Marianne Weihrauch, København NV. Kontorfuldmægtig i Finanstilsynet Hanne Inger Ærholt, Albertslund. Fra den 21. maj 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Fhv. montageleder i Big Dutchman A/S Skandinavien Bjørn Kristian Jakobsen, Brørup. Fhv. filialdirektør i Arbejdernes Landsbank John Jegsen Schmidt, Kerteminde. Manager i SAS Janne Wegeberg, Herlev. Fra den 21. maj 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje: IT-informatikmedarbejder i Topdanmark Forsikring A/S Rita Christensen, Ølstykke. Fhv. chauffør i Johannes Fog A/S Palle Juhl Hansen, Fredensborg. Lønspecialist i SAS Agth Bacher Jensen, Kastrup. Kundemedarbejder i Sparekassen Kronjylland Marianne Anker Knudsen, Spentrup. Totalrådgiver i Spar Nord Bank Inger Korgaard, Storvorde. Supporter i Topdanmak Forsikring A/S Lisbeth Krane Larsen, Vanløse. Fhv. kreditspecialist i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Åse Margrethe Pedersen, Holbæk. Fhv. lagerassistent i Fertin Pharma A/S Søren Pedersen, Vejle Øst. Værkstedsassistent i TECHCOLLEGE Holger Rendbæk, Aabybro. Kunderådgiver i Topdanmark Forsikring A/S Conny Tamberg, Gentofte. Kontorassistent i Silhorko-Eurowater A/S Ann Birgit Voss, Skanderborg. /ritzau/