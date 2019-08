Dronningen har tildelt 28 medaljer

Fra den 22. maj 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Ledelsesassistent i Nordea Tine Knage Eghøj, Viby J. Kundechef i Spar Nord Bank Poul Erik Buus Gravesen, Aalborg. Eksportsælger i Sjørup Group A/S Svend Kristensen Præst, Skive. Fra den 22. maj 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje: Fhv. automekaniker i Herrested Auto Erik Andersen, Ørbæk. Autolakerer i Skovlund Auto ApS Arne Larsen Dahl, Spøttrup. Bankrådgiver i Nordea Tom Henriksen, Hals. Fhv. maskinoperatør i Scandinavian Tobacco Group Assens A/S Inger Jensen, Holstebro. Instruktør i babysvømning og vandgymnastik i Svømmeland, Nørresundby Idrætscenter Wini Lindrup Jensen, Klarup. Fhv. Senior Private Banker i Nordea Bank Lis Merete Kirk, Nørresundby. Fhv. kontorassistent i Viggo Sørensen A/S Jenny Irene Madsen, Esbjerg Ø. Quality Coordinator i Bang & Olufsen A/S Per Nielsen, Hjerm. Administrativ assistent i Royal Unibrew A/S Ingelis Siff Bøgeholm. Rasmussen, Fakse. Fhv. Asset Scheduler i DuPont Nutrition Bioscienes ApS Kirsten Seemann, Grindsted. Fhv. erhvervskunderådgiver i Tryg Forsikring A/S Karen Marie Skovbjerg, Risskov. Fra den 3. juni 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Økonomikonsulent i Lolland Kommune Lene Baran, Nakskov. Sagsbehandler i Ringkøbing-Skjern Kommune Birthe Enevoldsen, Skjern. Administrativ medarbejder i Fødevarestyrelsen Flemming Fosnæs, Aalborg. Specialarbejder i Lejre Kommune Hans Jørgen Hansen, Hvalsø. Specialist i Aalborg Kommune Randi Elbo Jensen, Dronninglund. Specialist i Vejle Kommune Tage Olaf Jensen, Vejle. Fuldmægtig i Rudersdal Kommune Bente Meng Kyndbøl, Virum. Lønkonsulent i Thisted Kommune Lone Mølbæk, Frøstrup. Specialist i Københavns Kommune Lis Nielsen, Kastrup. Tandklinikassistent i Slangerup Skoles Tandklinik Tove Offersen, Skibby. Forebyggelses- og beskæftigelsesvejleder i Ishøj Kommune Dorte Manna Rasmussen, Hedehusene. Specialist i Aarhus Kommune Kirsten Marie Sejersen, Viby J. Konsulent i Region Midtjylland Ghita Elisabeth Ølsgaard, Risskov. Specialarbejder i Lemvig Kommune Jens Østergaard, Vemb. /ritzau/