Dronningen har tildelt 28 medaljer

Fra den 8. januar 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Vaskeriarbejder på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Karin Lis Ahle, København S. Sygehjælper på Bostedet Vestervang Jonna Susanne Andersen, Aars. Social- og sundhedsassistent på Regionshospitalet Randers Bente Christensen, Ørum Djurs. Social- og sundhedsassistent på Aalborg Universitetshospital Ejnar Ejsing, Nibe. Sygehusportør på Herlev og Gentofte Hospital Janne Iburg Fütterer, København NV. Intensivsygeplejeske på Aarhus Universitetshospital Birgit Hjerresen, Aarhus N. Sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital Ax Ellen Holm Jacobsen, Aarhus C. Portør på Amager og Hvidovre Hospital Tonny Harry Jensen, Glostrup. Bioanalytiker på Amager og Hvidovre Hospital Susanne Pryds Larsen, Taastrup. Sygeplejerske på Regionshospitalet Horsens Karen Stounberg Nielsen, Horsens. Social- og sundhedsassistent på Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus Susanne Ferndal Pedersen, Svendborg. Lægesekretær på Aalborg Universitetshospital Merete Aarup Petersen, Aalborg. Tandklinikassistent i Silkeborg Kommunale Tandpleje, Dybkær Tandklinik Aase Rosvig, Bryrup. Sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital Inger Simonsen, Aarhus C. Fra den 21. januar 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Manager i MAN Energy Solutions John Eriksen, Kastrup. Fhv. projektleder i Kemp & Lauritzen A/S Finn Peter Jensen, Kalundborg. Fhv. Ejendomsinspektør i Nykøbing Mors Andelsboligforening Henry Agerholm Nielsen, Nykøbing M. Den kongelige belønningsmedalje: Fhv. kvalitetstekniker i Odense Marcipan Elin Annette Andersen, Søndersø. Fhv. laborant i Teknologisk Institut Lene Andersen, Kirke Hyllinge. Pallekoordinator i Danske Fragtmænd A/S Niels Bjarne Kjær Bunde, Hjørring. Fhv. specialarbejder i Brdr. Christensen ApS Henning Carl Hansen, Karrebæksminde. Fhv. køkkenmedhjælper på Kgl. Priviligeret Hvidsten Kro Vibeke Jensen, Spentrup. Fhv. Account Manager i Nordea Ingelise Krag Jensen, Otterup. Revisor i Ernst & Young P/S Steen Knudsen, Odder. Fhv. landbrugsrådgiver i Nordea Hanne Rønde Larsen, Hornslet. Fhv. indsamlingschauffør i Arla Foods Kørselscenter AKAFA Poul Erik Mortensen, Løgstør. Fondsspecialist i Sparekassen Kronjylland Ellen Margrethe Offersen, Randers NØ. Fhv. produktionsmedarbejder i Palsgaard A/S John Kjærskov Pedersen, Juelsminde. /ritzau/