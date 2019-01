Dronningen har tildelt 28 medaljer

Fra den 29. oktober 2018 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Økonomikonsulent i Odense Kommune Anne Karina Lenskjold, Millinge. Sekretær i Mariagerfjord Kommune Bente Nielsen, Mariager. Lærer på Erritsø Fællesskole Carsten Kjær Jørgensen, Fredericia. HR-konsulent på Holbæk Sygehus Dorit Irene Olsen, Regstrup. Konsulent i Skattestyrelsen Gitte Englev Nielsen, Jyderup. Fagkonsulent i Skattestyrelsen Gitte Karstenskov Bach, Greve. Systemadministrator på Holbæk Bibliotekerne Hanne Bodil Lindberg, Asnæs. Lærer på Erritsø Fællesskole Hanne Gleje Otykier, Fredericia. Sygeplejerske på Sygehus Sønderjylland Hanne Margrethe Jørgensen, Harrislee Specialarbejder i Gladsaxe Kommune Jan Kønig, Søborg. Biblioteksassistent på Fredericia Bibliotek Jette Johansen, Fredericia. Gartner i Gladsaxe Kommune Jørgen Nielsen, Ballerup. 1. tandklinikassistent i Kalundborg Kommunale Tandpleje Karen Kirsten Laursen, Kalundborg. Laborant på Nationalmuseet Orla Hylleberg Eriksen, København K. Fra den 16. november 2018 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Byggeleder i NIRAS A/S Birte Jensen, Hillerød. Fra den 16. november 2018 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje: Fhv. elektriker i EL:CON A/S Arne Petersen, Glostrup. Lønassistent i REMA 1000 Danmark A/S Birthe Brunhøj Ilsøe, Horsens. Fhv. driftsleder i FORCE Technology Johnny Olsen, Hvidovre. Fhv. produktionsmedarbejder i De Forenede Dampvaskerier A/S Karin Keinicke Sørensen, Stokkemarke. Dyrepasser i Odense Zoo Karsten Hansen, Odense C. Reservedelsekspedient i N. Kjær Bilcentret A/S Leif Jørgensen, Svendborg. Fhv. kontorassistent i Kverneland Group Danmark A/S Lis Nielsen, Langeskov. Erhvervsspecialist i Sydbank Landbrug Lisbet Marie Jensen, Gråsten. Møbelsnedker i KC Møbler ApS Mogens Danny Bech, København S. Fhv. slagteriarbejder i Danish Crown A/S Mogens Kaasing Andersen, Sorø. Fhv. chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, SEGES Ole Kirk, Højbjerg. Fhv. typograf i Specialtrykkeriet Arco Poul Erik Damgaard, Stoholm Jyll. Fhv. sælger i Cimbria Unigrain A/S Preben Nesgaard, Thisted. /ritzau/