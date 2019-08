Fra den 24. april 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Sygehjælper på Odense Universitetshospital, H.C. Andersens Børnehospital Margit Schødts Andersen, Odense C. Pædagogmedhjælper i Kong Tumle Rivka Ashri, København Ø. Dagplejer i Favrskov Kommune Annalise Bentsen, Ulstrup. Teknisk designer i Aalborg Kommune Karin Boserup, Aalborg SØ. Bioanalytiker på Regionshospitalet Herning Anette Lund Hansen, Herning. Beskæftigelsesrådgiver i Esbjerg Kommune Anna Marie Hansen, Esbjerg N. Sygeplejerske på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus Hanne Eg Hansen, Odense C. Specialpædagog i Center for Børn og Unge Hanne Kamstrup Janum, Slangerup. Systemadministrator i Vejle Kommune Vera Kobberholm, Give. Kontorassistent i Center for Misbrug & Udsatte Kirsten Munk Nielsen, Esbjerg N. Tandklinikassistent i Tandplejen Vejle Kommune Anni Bruun Petersen, Vejle. Specialist i Aarhus Kommune Kim Scharling Petersen, Viby J. Sygeplejerske på Kolding Sygehus Britta Rasmussen, Kolding. Dagplejer i Dagplejen Højvang Gitte Liselotte Rode, Horsens. Fra den 14. maj 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Klinikassistent i Lemvig Kommunale Tandpleje Elly Broe, Thyborøn. Lærer på Fårup Skole Steen Bundgaard, Fårup. Social- og sundhedsassistent i Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland Jane Illemann Christensen, Sønderborg. Konsulent i Hjørring Kommune Annette Voldstedlund Holm, Hjørring. Kontorfunktionær i Udenrigsministeriet Birgit Sarah Kondrup-Palmqvist, Snekkersten. Lønmedarbejder på Aarhus Universitet Susanne Lauritsen, Galten. Lærer på Ådalskolen Birgit Nellemann Laursen, Næstved. Børnehaveklasseleder på Nørre Alslev Skole Dorthe Mouritsen, Nykøbing F. Skovarbejder i Stenbjerg Klitplantage Heine Nielsen, Thisted. Lærer på Vestbjerg Skole Jytte Margrethe Nielsen, Vestbjerg. Lærer på Genner Skole Elsebeth Nørgaard, Rødekro. Kontorfunktionær i Udenrigsministeriet Anne-Mette Stellfeld Funch Petersen, Frederiksberg. Rengøringsassistent på Bagterp Undervisningssted Kamma Poulsen, Hjørring. Lærer på Astrup Skole Anne-Mette Stouby, Mariager. /ritzau/