Dronningen har tildelt 21 medaljer

Fra den 8. maj 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Stationsbetjent i DSB Gorm Kim Andersen, Randers SV. Børnehaveklasseleder på Sejs Skole Alice Bjørn, Sorring. Lokomotivfører i DSB Finn Frandsen, Horsens. Lærer på Hammerum Skole Søren Helbo, Herning. Overassistent i Busselskabet Aarhus Sporveje Ole Henriksen, Sabro. Overlærer på Hunderupskolen Gitte Mailand Jensen, Blommenslyst. Overlærer på Torstorp Skole Anne Kristine Juul, Roskilde. Disponent i Banedanmark Stig Holm Jørgensen, Vipperød. Lærer på Løgstrup Skole Kirsten Vibeke Norden Nielsen, Løgstrup. Stationsbetjent i DSB Catering Per Ingemann Rasmussen, Kongens Lyngby. Overlærer på Lille Værløse Skole Birgit Rubæk, Smørum. Overlærer på Lille Værløse Skole Susanne Bolvig Stentebjerg, Farum. Håndværker i DSB Flemming Schjødt Thomsen, Viby J. Koordinerende uddannelsesvejleder i UU Nordvestjylland Kirtha Franciska Søndergaard Østergaard, Holstebro. Fra den 12. juni 2019 er efternævnte tildelt ridderkorset af Dannebrogordenen: Forskningsdekan ved Danmarks tekniske Universitet, ph.d. Katrine Krogh Andersen, Birkerød. Professor ved Danmarks tekniske Universitet, dr.techn., ph.d. Leonardo de Chiffre, Brønshøj. Professor ved Danmarks tekniske Universitet, dr.techn. et ph.d. Ida Lykke Fabricius, Valby. Byrådsmedlem i Viborg Kommune Per Møller Jensen, Viborg. Professor ved Danmarks tekniske Universitet, ph.d. Jane Hvolbæk Nielsen, Birkerød. Professor ved Danmarks tekniske Universitet, ph.d. Jens Bredal Nielsen, Hellerup. CEO i COWI Holding A/S Lars-Peter Søbye, Vedbæk. /ritzau/