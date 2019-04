Dronningen har tildelt 14 medaljer

Fra den 20. februar 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone:

Formand i Sejlstrup Entreprenørforening A/S Knud Ejvind Larsen, Løkken Head of Export Control and Compliance i Maersk Drilling A/S Asger Heisel Lund, Snekkersten Fra den 20. februar 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje: Elektriker i Stenberg A/S Erling Christiansen, Hemmet. Operatør i Novo Nordisk A/S Jette Storm Frandsen, Jerslev Sjælland. Fhv. Technical Service Adm Employee i VWR International Bent Frantzen, Kastrup. Salgsassistent i Imerco A/S Lissy Kirk Gormsen, Odense NV. Fhv. specialarbejder i Elefantriste A/S Birger Hans Evald Hornstrup, Holstebro. Fhv. farmakonom på Holstebro Løveapotek Hanne Larsen, Holstebro. Fhv. produktionstekniker i Danstoker A/S Niels Knud Lerche Madsen, Herning. Lageroperatør i Novo Nordisk Pharmatech A/S Erik Frederik Johannes Mortensen, Køge. Support Consultant i EG A/S Ole Langhoff Nedergaard, Hjørring. Fhv. Back Office medarbejder i Vestjysk Bank Birte Anette Pedersen, Spjald. Fhv. maskinfører i Vestjysk Kloak & Anlæg ApS Gunnar Toft, Ørnhøj. Fhv. Passenger Service Coordinator i SAS Ground Handling Denmark A/S Steen Vildbrad,Kastrup. /ritzau/