Fra den 10. december 2018 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Fhv. filialdirektør i Nordea Peder Andreasen, Lemvig. Operational Fleet Director i DFDS A/S Richard Berg-Larsen, Dragør. Den kongelige belønningsmedalje: Udlandsrådgiver i Arbejdernes Landsbank Birgit Koch Krongaard, Brønshøj. Fhv. kundeservicemedarbejder i Leca Danmark A/S Birthe Brincher, Egå. Fhv. logistikchef i DLG A.m.b.a. Flemming Vestergaard Hemmingsen, Hedensted. Seinor Operations Officer i BankNordik Inge Lise Dean, Kastrup. Fhv. udlejningsmedarbejder i KAB Jane Maiken Dørge Amdisen, København Ø. Fiberkoordinator i Thy-Mors Energi Service A/S Jens Borg Jensen, Nykøbing M. Fhv. produktionsmedarbejder i Carletti A/S Lene Poulsen, Auning. Fhv. områdeansvarlig i Salling Group Lene Gregorius, Odense S. Fhv. marketingassistent i Dantherm A/S Mona Jakobsen, Skive. Driftsmedarbejder i DLG A.m.b.a. Niels Peter Emdal, Beder. Fhv. brokører i SAS Ground Handling Denmark A/S Rex Gunnar Michael Elmgreen, Frederiksberg C. Fhv. VVS- og rørsmed i Hæstrup VVS A/S Søren Strandskov Svendsen, Hjørring. /ritzau/