Dronningen har tildelt 14 medaljer

Fra den 30. november 2018 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Tekniker i Novozymes A/S Erling Randall Jensen, Dragør. Værkfører i Roulunds Braking Henning Dahl Rasmussen, Odense SØ. Fhv. planlægger i Lantmännen Unibake Denmark A/S Jørgen Tonny Lomborg, Glostrup. Fhv. Head of Trading i Nordea Investment Management AB Per Møller, Slagelse. Fhv. byggeleder i Myhlenberg Byg A/S Svend Åge Østergård Sørensen, Arden. Fra den 30. november 2018 er efternævnte tildeltden kongelige belønningsmedalje: Lagermedarbejder i Etiflex A/S Anette Marie Mølgaard Hansen, Them. Fhv. Service Agent i SAS Ground Handling Denmark A/S Anne Skou, Jægerspris. Fhv. Senior Coordinator i Leo Pharma Bente Helle Hansen, Ølstykke. Fhv. teknisk assistent i Landsyd I/S Gerda Thing Mortensen, Ørnhøj. Fhv. lastbilmekaniker i Scania Danmark A/S Helge Paulsen Hansen, Vojens. Ambulancebehandler i Falck Danmark A/S Kaj Evald Christensen, Dronninglund. Fhv. murersvend i Adsbøll Enterprise A/S Knud Uhrskov Knudsen, Middelfart. Fhv. Mainframe System programmør i IBM Danmark ApS Ole Rønne, Ballerup. Fhv. bogholder i Kynde og Toft Maskinværksted Ruth Møller, Thyborøn.