Dronningen har tildelt 14 medaljer

Fra den 31. oktober 2018 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Salgschef i Credin A/S Axel Klæsøe, Juelsminde. Head of Conquest i If Skadeforsikring Erik Østergaard, Kolding. Fra den 31. oktober 2018 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje: Fhv. servicerådgiver i Vestjysk Bank Alice Vestergaard Mortensen, Holstebro. Salgsassistent i Coop Danmark A/S Birgit Margrethe Nygaard, Hvidovre. Produktionstekniker i Oticon A/S Franck Fogh Andersen, Vanløse. Fhv. kundemedarbejder i Nordea Bank Hanne Koch Sørensen, Svendborg. Fhv. godschauffør i Frode Laursen A/S Hans Johnny Christensen, Ruds Vedby. Fhv. lagerforvalter i Vejle Trælasthandel A/S Holger Jensen, Vejle. Fhv. bankrådgiver i Nordea Bank Judith Kjeldgaard Nielsen, Vamdrup. Fhv. kreditorbogholder i Nordea Liv & Pension Jytte Anna Mortensen, Taastrup. Bankrådgiver i Nordea Svendborg Jørn Bruun Madsen, Svendborg. Erhvervsrådgiver i Nordea Danmark Per Gundersen Koldkjær, Struer. Fhv. Senior Business Support Officer i Nordea Vibeke Bæk Madsen, Rødovre. Fhv. Technical Advisor i Vald. Birn A/S Vit Miksovsky, Holstebro.