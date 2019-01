Dronningen har tildelt 14 medaljer

Fra den 9. november 2018 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Brandstationsleder i Falck Danmark A/S Kint Pedersen, Skibby. Entrepriseleder i HP Byg A/S Thorben Strandskov Svendsen, Vrå. Fra den 9. november 2018 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje: Fhv. farmakonom på Skagen Apotek Bodil Ravn Andersen, Skagen. Fhv. maskinsnedker i Nettoline A/S Carl Kristiansen, Aulum. Godsarbejder på Tranekær Gods Hakon Olsen, Tranekær. Senioroperatør i Novozymes A/S Imtiaz Anwar Khattak, København Ø. Tømrer i HP Byg A/S Peer Toft, Løkken. Baneleder på FDM Jyllandsringen Per Bach, Silkeborg. Fhv. fuldmægtig i Lantmännen Unibake Denmark A/S Pia Susanne Corlin, Rødovre. Maskinarbejder i A/S Maskinfabrikken RIVAL Poul Erik Agerskov, Skanderborg. Technical Supervisor, Acoustic Systems i Bang & Olufsen A/S Poul Erik Trabjerg, Struer. Kundemedarbejder i Nordea Preben Laursen, Farum. Systemkonstruktør i BEC a.m.b.a. Vera Plesner, Herning. Fhv. redder i Falck Danmark A/S Willy Fick Christensen, Skagen. /ritzau/