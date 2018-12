Dronningen har tildelt 14 medaljer

Fra den 31. oktober 2018 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Kontorfuldmægtig i ATP, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Anette Engel Sørensen, Vordingborg. Social- og sundhedsassistent på Nykøbing Falster Sygehus Anette Aagaard Jensen, Nykøbing F. Sygehjælper på Regionshospitalet Holstebro Anna Marie Møller Andersen, Lemvig. Medarbejder i Center for Beskyttet Beskæftigelse Bjarne Jensen, Vejle. Skolesekretær på Ullerup Bæk Skole Conni Mikkelsen, Fredericia. Enhedssekretær på Nationalmuseet Else Mathorne Rasmussen, København N. Serviceassistent på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus Inger Marie Dideriksen, Aarup. Fhv. sygeplejerske ved Center for Beskyttet Beskæftigelse Jane Kroll Vilhelmsen, Vejle. Bioanalytiker på Nykøbing Falster Sygehus Jenny Irene Heinrichs, Nykøbing F. Fhv. sygehjælper på Plejecenter Ulvsund Jette Frederikke Jeppesen, Stege. Social- og sundhedshjælper på Bakkegården Jytte Egelund Andersen, Randers NØ. Marshall i Aalborg Lufthavn Leif Lund Andreasen, Blokhus. Overflyveleder i Naviair Michael Sture Frandsen, København S. Indkøbskoordinator på Campus Bornholm Thorkild Holm, Gudhjem. /ritzau/