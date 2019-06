Fra den 21. maj 2019 er efternævnte tildelt ridderkorset af Dannebrogordenen: Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland Marianne Elisabeth Carøe, Randers SØ. Rektor for IBA International Business Academy Niels Henrik Egelund, Kolding. Forstander på Svendborg Søfartsskole Jens Vilhelm Herguth Frederiksen, Svendborg. Prorektor ved VIA University College, cand.jur. Louise Gade, Aarhus C. Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland Conny Marie Jensen, Herning. Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland Olav Nørgaard, Højslev. Uddannelsesdekan ved VIA University College, cand.mag. Hanne Sandahl, Aarhus N. Fra 21. maj 2019 er efternævnte tildelt ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen: Fhv. rektor ved Copenhagen Business School, lektor, ph.d. Per Holten-Andersen, Frederiksberg C. Fra 21. maj 2019 er efternævnte tildelt ridderkorset af Dannebrogordenen: Bestyrelsesformand ved Arkitektskolen Aarhus, cand.mag. Ingelise Mose Bogason, København K. Teknisk chef ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, cand.scient, ph.d. Christian Jansson, Vejle Øst. Kommunalbestyrelsesmedlem i Bornholms Regionskommune Bjarne Hartung Kirkegaard, Allinge. Byrådsmedlem i Esbjerg Kommune Jakob Lose, Esbjerg. Byrådsmedlem i Esbjerg Kommune John Hansgaard Snedker, Esbjerg. Bestyrelsesformand ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Peter Herman Zinck, Odense C. /ritzau/