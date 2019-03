Dronningen har tildelt 14 medaljer, blandt andet til Jane Jegind

Fra den 15. januar 2019 er efternævnte benådet med ridderkorset af Dannebrogordenen: Enhedschef i Restaurering, Slots- og Kulturstyrelsen Annette Straagaard, Søborg. Byrådsmedlem i Ringsted Kommune Benny Max Ege Christensen, Ringsted. Byrådsmedlem i Syddjurs Kommune Gunnar Sørensen, Knebel. Rådmand i Odense Kommune Jane Marie Jegind, Odense NØ. Enhedschef i Center for slotte og haver, Slots- og Kulturstyrelsen Jens Borsholt, Vanløse. Kommunalbestyrelsesmedlem og viceborgmester i Struer Kommune John Svejgaard Christoffersen, Thyholm. Enhedschef i Center for slotte og haver, Slots- og Kulturstyrelsen Niels Mellergaard, København S. Fra den 15. januar 2019 er efternævnte benådet med ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen: Direktør for Hotel Maritime og formand for HORESTA Jens Zimmer Christensen, København Ø. Fra den 15. januar 2019 er efternævnte benådet med ridderkorset af Dannebrogordenen: Stiftskontorchef ved Ribe Stiftsadministration Elisabeth Tine Aggerbeck, Ribe. Adm. direktør i Danish Crown Jais Stampe Li Valeur, Vejle Øst. Kontorchef i Uddannelses- og Forskningsministeriet, cand.scient.pol Jens Brunsborg Storm, København SV. President og CEO for Danfoss A/S Kim Fausing, Sønderborg. Vicedirektør i Styrelsen for Forskning og Uddannelse, cand.oecon, ph.d. Niels Christian Beier, Frederiksberg. Medlem af Folketinget Villum Christensen, Slagelse. /ritzau/