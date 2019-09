Den almene bygge- og boligadministration Domea.dk har ansat en ny regionsdirektør til Jylland og Fyn. Det er 49-årige Rune Udi Jørgensen.

Han er uddannet bygningsarkitekt, tidligere direktør i FOF Kolding/Haderslev og kommer direkte fra en stilling som forretningsudviklingschef i Hedensted Kommune.

Her har han blandt andet haft ansvaret for store by- og boligudviklingsindsatser og for strategiske indsatser for byrumskvalitet og detailhandel.