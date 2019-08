Dødsfald: Kim Geertsen var en stor del af Nyborgs musikliv

Kim Geertsen, Nyborg, er død blot 58 år.

På Nyborg Havn spillede Carlsminde Jazztapperi, på bededag i 2011 spillede Southbound Train på Telegrafvej i Nyborg og på Café Rembrandt stod to guitarister på scenen, den ene Kenn Lending, den kendte bluesguitarist. Alle tre steder var Kim Geertsen med.

Det kunne ikke være anderledes i Nyborg, hvor han voksede op med musik i blodet og livet igennem satte sit præg på musiklivet i bæltbyen, både som musiker og sanger og som mangeårig frontfigur i Muzirkus, den lokale musikforening.

Far Poul spillede harmonika og guitar, bror Jan spiller stadig bas, og Kim var tidligt med på guitar. Først sammen med lokale Jan Larsen i en duo, der senere blev kendt på Østfyn som Kim og Kokken, men det første band var Mad Funko Band med Kim på guitar og vokal, og senere fulgte The Crunch, Standing Blues Band og Hot Stuff Blues Band, Hillbilly Bones og mange flere.

De første år handlede det kun om rock og blues, senere kom jazz og country, inspireret af en tur til Nashville, hvor også far Poul var med. Herefter opstod countrybandet Stand and Deliver.

Et særligt samarbejde kom op at stå med guitaristen Jan Michael. Han og Kim startede sammen i 1986, spillede sammen i 30 år og var i mange år med på Skagenfestivalen, Midtfynsfestivalen og Tønderfestivalen, foruden alle de mere lokale job.

Kim har været med i utallige sammenhænge musikalsk, og blandt de mere prominente medspillere skal nævnes Will Ray, Champion Jack Dupree, Kenn Lending og Freddy Fræk. Han er med på et utal af udgivelser, og på youtube kan man se hans egne produktioner skabt i hans professionelle studie. Her stod udover 70 guitarer også trommer og bas, som han selv betjente.

Gennem mange år lagde Kim kræfter i musikforeningen Muzirkus, hvor han både har været kasserer og formand, og hvor han lagde mange kræfter i at få musik til Nyborg på kryds og tværs af den rytmiske musiks genrer.

Civilt virkede Kim først som laborant ved Kommume Kemi i Nyborg, siden som driftsleder ved Kerteminde Forsyning med ansvar for kommunens genbrugspladser.

Tvivler man på respekten for den dygtige, humørspredende musiker, så kast et blik på Facebook og de tilkendegivelser, der er kommet her efter Kim Geertsens død, hvor man for øvrigt ser hans kærlighed til Liverpool FC.

En Harley Davidson motorcykel kom også til ligesom et komplet golfsæt og passende påklædning. Kim Geertsen gjorde intet halvt.

Bisættelsen har fundet sted. /RAS