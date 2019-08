Dødsfald: Kaj Jeppesen styrede Søndersø Kommune i 12 år

Kaj Jeppesen, tidligere gårdejer og borgmester i Søndersø, er død, 86 år.

Kaj Jeppesen drev i over 40 år slægtsgårdene Bækkelund og Kirkegaard sammen med hustruen Aase, indtil en datter og svigersøn overtog bedriften i 2004. Tre år senere flyttede Kaj og Aase fra Bækkelund til en seniorbolig på Sundruse i Søndersø.

Det skete efter et langt liv med landbrug, hvor Kaj i samarbejde med Landbohøjskolen og landboforeningen satte mange forsøg i gang for at forbedre landbrug med husdyr. Forsøgene fik mange internationale gæster til at se nærmere på driften og høre Kaj dele ud af sin viden.

Rød Dansk Malkerace var hans foretrukne kvægtype, og ved dyrskuer landet rundt fungerede han som dyrskue- og kåringsdommer, ligesom han højt oppe i årene fulgte med i konkurrencerne ved Det Fynske Fællesskue.

Som formand for Expo Fyn stod Kaj for fusionen med Danish Crown og fik megen ros for sin saglige håndtering af den sag og den betydning, som fusionen fik for landmændenes fremtidige udkomme.

Gennem årene beklædte han mange tillidshverv, det mest markante var rollen som Venstre-borgmester i Søndersø Kommune fra 1982 og 12 år frem. Også her var han udviklingsorienteret og fik kommunen med i mange projekter sat i søen af Kommunernes Landsforening. Døren var altid åben for borgerne, og han blev med årene en respekteret og populær førstemand i kommunen.

Menighedsrådsarbejde og salg af kvæg fulgte efter borgmestertiden, og som pensionist slog han højt oppe i årene græsset derhjemme og på Bækkelund.

Et spil lige ud holdt han af til det sidste, og han var glad for børnebørnene og deres heldigvis hyppige besøg.

Kaj Jeppesen efterlader sig Aase, to døtre og en søn samt otte børnebørn.

Bisættelsen finder sted fra Søndersø Kirke fredag den 9. august klokken 13. /RAS