Heino Martinussen, Kerteminde, er død, 79 år

Heino Martinussen var barnefødt Kerteminde-dreng, der bortset fra fem år på Færøerne boede i Kerteminde hele livet. Lysten til at rejse var der dog altid, og han og Anna Maria nåede næsten hele verden rundt på deres mange rejser.

På Brøndums Maskinfabrik blev Heino maskinarbejder som ung, og den uddannelse bragte ham til arbejde med radarer i de færøske fjelde og på sygehuset i Thorshavn.

Gennem fem år var han på øerne højt med nord, når der var arbejde at få, og det var her, han mødte Anna Maria, som rejste med til Danmark.

I starten af 1960'erne flyttede Anna Maria og Heino ind i parcelhuset i Kerteminde, og Heino fik arbejde på Jøni i Munkebo, der lavede storkøkkener. Senere sluttede arbejdslivet på Husflidshøjskolen som pedel, inden han som 60-årig gik på efterløn.

Hver morgen klokken otte gik turen til Nordstranden, for Heino var en del af vinterbaderne, der efter vandgangen kunne hygge i kulden med en enkelt skarp til halsen og æggekogning til påske.

Væggene hos Anna Maria og Heino er fyldt med kunst, og især med de fynske malere. Heino gik på auktioner og var på nettet for at finde billederne, og Johannes Larsen Museet har lånt billeder til udstillinger.

Når han har bestemt, at hans aske skal spredes ved Fyns Hoved, hænger det sammen med, at det var et sted, hvor malerne fandt deres motiver.

At rejse er at leve, var han Heinos livslange motto, og det efterlevede han og Anna Maria i den grad. Tre-fire gange om året var de af sted, og Heino var næppe kommet hjem fra én tur, før planer blev lagt for den næste. Venezuela, Tibet, Indien, Goa, Teheran og Tibet er blot få af de mange steder, parret har oplevet.

Heino bevarede venskaber med klassekammerater fra barndommen i Kerteminde og tænkte på andre. Således beder han om, at man betænker børnecancerafdelingen på OUH i stedet for blomster ved bisættelsen.

Familien betød meget, og han fik en god afsked med livet med sin kone og sine to døtre tæt på. Fire børnebørn efterlader han sig også.

Heino Martinussen bisættes tirsdag 6. august klokken 11 fra Kerteminde Kirke. /RAS