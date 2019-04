Ingelise Bogason var i mange år en af de mest fremtrædende kvindelige topledere i dansk erhvervsliv.

Hun har været topchef i både it-firmaet CSC Danmark og den rådgivende ingeniørvirksomhed Alectia.

I 2011 lagde Ingelise Bogason, der tirsdag den 9. april fylder 70 år, direktørstillingen på hylden for at koncentrere sig om bestyrelsesarbejdet.

Hun havde i forvejen erfaring fra talrige bestyrelser, råd og repræsentantskaber, og i Berlingske blev hun i 2009 beskrevet som "fru netværk" for sine mange forbindelser på kryds og tværs.

Samme år blev hun valgt ind i bestyrelsen i Grundfos, og hun nåede at sidde syv år som næstformand i Poul Due Jensens Fond, der ejer erhvervsklenodiet fra Bjerringbro.

Det var også her, bestyrelsesarbejdet viste sig fra sin mere dramatiske side, da Ingelise Bogason sammen med formanden og et andet bestyrelsesmedlem sidste efterår trak sig fra fonden med øjeblikkelig virkning. Årsagen var uenighed om strategien for Grundfos.

Erhvervskarrieren begyndte med 12 år som gymnasielærer, inden hun skiftede spor og blev leder i statsejede Dansk Data Elektronik, som senere blev købt af CSC.

Hos Alectia blev hun kendt for at sætte et hastigt vækstspor. På få år gennemførte hun en håndfuld opkøb og fordoblede antallet af medarbejdere. Hun var også med til at vælge virksomhedens navn - en erstatning for det historiske Birch & Krogboe.

I dag er hun fortsat i bestyrelsen hos Bankinvest, Care Danmark og Arkitektskolen Aarhus, hvor hun er formand. /ritzau