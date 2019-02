Det hele startede med et kosteskaft

Betty Glosted havde ikke nogen bøsse med til audition på "Annie Get Your Gun" i efteråret 1974, da hun som 17-årig søgte optagelse i Nyborg Voldspil. I stedet havde hendes far kappet kosten af skaftet. Til venstre står instruktør Erik Bent Svendlund, den kendte skuespiller Finn Nielsen, der var scenograf på forestillingen, korleder Rigmor Gadborg og kapelmester Kaj Kruse. Ved klaveret sidder Bettys sanglærer Jørgen Klint. Foto: Sugi Thiru