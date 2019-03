Det haster med en ny asylpolitik i Europa

Udover klimaets fremtid så er vi mange danskere, der deler bekymringen for at vi snart skal opleve en ny migrations- og flygtningekrise, som intet lands grænser kan beskytte os imod.

Det er efterhånden snart fire år siden, at flere hundrede tusinde flygtninge og migranter begyndte at strømme ind over Europas grænser og vandre på vores motorveje.

Pludselig blev migration en akut udfordring, som totalt dominerede den offentlige debat. Men i takt med at antallet af migranter og asylansøgere i Danmark er stilnet af, er mediernes og befolkningens interesse stort set forsvundet.

Men dét er problemet ikke. Og nu truer en ny migrantkrise.

Claus Hjort Frederiksen, Inger Støjberg og Ulla Tørnæs har netop været med et dansk Challenger-fly for at følge overvågningen af migrantruterne til Europa.

De tre danske ministre ledsagede de udsendte danske militærfolk, som assisterer EU's grænseagentur, Frontex, med at kontrollere migrant- og smuglerruterne over Middelhavet.

Og ministrene kunne ved selvsyn konstatere, at der fortsat strømmer tusindvis af mennesker mod Europa - nu blot ad nye veje. Via den såkaldt vestlige middelhavsrute er der i år ankommet cirka 6.350 irregulære migranter og flygtninge - en stigning på over 60 procent i forhold til samme periode sidste år.

Til gengæld er trafikken på den centrale rute i Middelhavet faldet med 95 procent.

Så problemet er blot rykket vestpå.

Derfor er der brug for en ny, fremsynet asylpolitik i Europa for at bremse migrationsstrømmen- og det haster!

Afrikas befolkning vil vokse eksplosivt de kommende år med næsten en fordobling til 2,4 milliarder mennesker i 2050. Af dem vil over 60 procent være under 35 år, så der bliver brug for flere hundrede millioner nye job i Afrika, hvis det stigende antal unge afrikanere i den arbejdsdygtige alder skal have en meningsfuld fremtid på kontinentet.

Jeg ønsker derfor en ny asylpolitik, der baner vejen for fred, vækst og velstand gennem frihandel, erhvervsudvikling og gensidigt fordelagtige handelsaftaler mellem EU og resten af verden - ikke mindst med Afrika.

Vi skal også styrke det demokratiske samarbejde med afrikanske lande, hvor korruption, arbejdsløshed og overbefolkning får mange, især de unge, til at søge mod Europa.

EU skal blive bedre til at kombinere flere politikker på tværs. Det gælder f.eks. handelspolitik, fair produktions- og konkurrencevilkår, landbrugs- og fiskeripolitik samt beskyttelse af landenes naturressourcer, så der etableres bæredygtige vilkår for lokal vækst- og velfærdsudvikling.

Vi ved, at adgang til internet og sociale medier øger særligt de unges udsyn mod verden, og de bliver i stigende grad tiltrukket af højere levestandard og bedre jobmuligheder i Europa.

Men vi har ikke er plads til flere hundrede millioner afrikanere i Europa.

Det betyder dog ikke, at vi skal lukke døren for udenlandsk arbejdskraft for grundet stagneret fødselstal i EU-landene, får vi også brug for flere hænder og hjerner i fremtiden.

Der findes masser af dygtige, ambitiøse og arbejdsomme mennesker i Afrika, og derfor skal vi have en politik, som gør det muligt at bosætte sig og arbejde i Europa på lovlig vis - mens vi til gengæld strammer grebet om menneskesmuglere og migranter, som kommer hertil illegalt.

Kun gennem et tæt europæisk samarbejde kan vi sikre vores ydre grænser og skabe ensartede regler for, hvem der kan få indrejse i EU - og hvem der ikke kan.

Men EU skal samtidig respektere, at hvert land individuelt har ret til at beslutte, hvor mange udenlandske borgere, de kan tage imod. Migranter er velkomne i Europa, hvis der er plads og behov for dem - men de skal altid bruge den lovlige vej til det europæiske arbejdsmarked. Og de hører ikke til i centre dedikeret til flygtninge. Flygtninge, som har et reelt behov for beskyttelse fra krig eller forfølgelse, skal vi naturligvis behandle ordentligt.

Jeg ønsker derfor en asylpolitik, hvor der er modtagecentre til flygtninge i nærområderne. I centrene skal der foretages en hurtig og effektiv asylvurdering efter internationale standarder, hvorefter flygtningene så vidt muligt skal integreres i centerets hjemland. Som europaparlamentariker vil jeg arbejde en ny asylpolitik baseret på værdighed, effektivitet, nærhed, retfærdighed og konsekvens. Hvis vi ikke sætter os sammen og finder langsigtede løsninger i EU nu, risikerer vi at stå med helt uoverskuelige problemer om ganske få år.