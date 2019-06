Den tidligere Uefa-præsident Lennart Johansson er død - 89 år

Svenskeren Lennart Johansson, der var præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) fra 1990 til 2007, er død. Han blev 89 år.

Det skriver Det Svenske Fodboldforbund på sin hjemmeside.

- Svensk fodbold er i sorg. Lennart Johansson er død, skriver forbundet, som desuden oplyser, at Lennart Johansson sov stille ind efter kort tids sygdom.

Han var en af svensk idræts største ledere gennem tiderne. Lennart Johansson har blandt andet stået fadder til udviklingen i de europæiske internationale klubturneringer, som for Champions Leagues vedkommende har skaffet et utal af millioner kroner til topklubberne og Uefa.

Lennart Johansson var inden sit topjob i Uefa præsident for Det Svenske Fodboldforbund i anden halvdel af 1980'erne. Og tidligere har han også været formand for Allsvenskan-klubben AIK Stockholm. Det var han mellem 1967 og 1980.

Lennart Johansson kan ikke fremvise en aktiv fodboldkarriere på højeste niveau, men på det fodboldpolitiske plan har der stort set ikke manglet noget.

Det skulle da lige være præsidentposten i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), hvor Lennart Johansson løb ind i et af sine sjældne nederlag, da han måtte bøje sig for Sepp Blatter ved et kampvalg i 1998.

Han har dog prøvet at være vicepræsident i Fifa.

Uden for idrætsverdenen og rampelyset var han kendt for sit tilbagetrukne privatliv i Sverige, hvor det var fiskeriet og familien, som var i forgrunden.

Han blev født 5. november 1929 og var den yngste af fem søskende i en arbejderfamilie i Bromma, som geografisk er placeret i udkanten af Stockholm.

Allerede som 12-årig blev Lennart Johansson idrætsleder, da han sammen med kammeraterne grundlagde IK Hjelm for at spille fodbold, bandy og håndbold. /ritzau