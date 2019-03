Den langfingrede kriminolog fylder 75

Han har i en boghandel stjålet en dyr bog af Søren Kierkegaard, og i sin onkels urmagerforretning har han neglet et ur.

Han har også stjålet kager fra det ismejeri, han arbejdede i.

Alligevel er Flemming Balvig, der søndag den 17. marts fylder 75 år, bedre kendt for at stå på den rigtige side af loven.

Fra sin platform på Københavns Universitet har den kendte kriminolog og professor gennem årtier givet sit besyv med, når den offentlige debat faldt på store spørgsmål som nytten af at straffe, og hvordan man bedst forebygger kriminalitet.

Det var faktisk også i tråd med dette, at han fra talerstolen ved sin afskedsforelæsning i 2015 fortalte om sin ungdoms tyvagtige tendenser.

Pointen fra Balvig var, at naturligvis skal kriminalitet straffes, men straffen skal stå mål med forbrydelsen, og den skal hjælpe dem, det er gået ud over.

Da hans mor opdagede, at han havde stjålet uret fra onklen, fik han besked på at bruge sine sparepenge på at sende det retur. Og ved næste besøg hos onklen fik han lov at rengøre butikkens øvrige ure. Således fik han selv en rimelig straf, og offeret - onklen - fik brugbar arbejdskraft.

Gennem sin lange karriere har Balvig jævnligt forsøgt at dreje opinionen i en anden retning end den, hvor der sukkes og råbes efter mere fængsel og pisk.

Titlerne i professorens indlæg i den offentlige debat giver et fingerpeg om ståstedet. Her er et par eksempler: "Skal de bare bures inde?", "Spørg hellere: Hvorfor slår Brian?" og "Brun kriminalitet - sort politik."

Flemming Balvig, der er student fra Vestjysk Gymnasium i Tarm, studerede sociologi i København og kom derefter til det juridiske fakultet, hvor han blev dr. jur. i 1988 og professor i 1996 - først i retssociologi og siden i kriminologi.

Flemming Balvig er i dag tilknyttet Københavns Universitet som professor emeritus. /ritzau