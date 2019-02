Den grønne firedobbelte præsidentkandidat fylder 85

Den firedobbelte præsidentkandidat Ralph Nader har kæmpet hele sit liv for miljøet, forbrugerbeskyttelse og sikkerheden i biler.

Onsdag den 27. februar fylder han 85 år.

Som søn af libanesiske immigranter blev Nader uddannet jurist ved Harvard University.

Her stødte han første gang på det politiske spil, da han i sin bestseller-bog, "Unsafe at any speed", beskyldte den amerikanske bilindustri for at tilsidesætte sikkerheden i bilerne til fordel for design.

Det fik bilproducenten General Motors til at chikanere Nader, hvilket den senere blev sagsøgt og straffet for.

Sagen gjorde ham politisk interesseret.

I 1996 stillede han for første gang op til præsidentvalget som spidskandidat for partiet Green Party. Nader fik dog blot 0,7 procent af stemmerne.

Fire år senere var han igen Green Partys kandidat, og denne gang skulle han få en hovedrolle.

2000 var valgåret, hvor republikaneren George W. Bush slog demokraten Al Gore med sølle 537 stemmer i svingstaten Florida, der endte med at give den samlede sejr til Bush.

Ralph Nader var populær og blev bakket op af flere berømtheder, og han fik knap 100.000 stemmer fra vælgerne i Florida.

Flere demokrater mener stadig i dag, at hovedparten af stemmerne på Nader ville være gået til Al Gore, hvis Nader ikke havde stillet op. Dermed ville Al Gore have vundet i Florida og blevet præsident. Det er dog aldrig blevet bevist.

- Demokraterne bør stoppe med at græde, har Nader tidligere fortalt CNN.

Nader forsøgte igen ved de næste to præsidentvalg, denne gang som uafhængig kandidat, men Nader fik blot 0,4 og 0,5 procent af stemmerne. /ritzau