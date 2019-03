Den generte fyr, der indtog den store scene, fylder 40

Han har indtaget den helt store scene i musikkens verden som forsanger for poprock-gruppen Maroon 5.

Men i virkeligheden er han et temmelig genert menneske, der har kæmpet med sig selv for at indtage rollen som frontfigur.

- Jeg er ikke udadvendt, sagde Adam Levine for nogle år siden til The Jewish Chronicle i et af sine sjældne interviews.

- I begyndelsen var jeg ekstremt nervøs og meget utilpas ved at være på scenen. Det tog mig lang tid at vænne mig til det, sagde han.

Men Adam Levine, der mandag den 18. marts fylder 40 år, har affundet sig med rampelyset i takt med succesen.

Han er født og opvokset i Los Angeles i en delvist jødisk familie. Men han gik mere op i The Beatles end bar mitzvah og valgte den musikalske vej.

I 1994 startede han karrieren med bandet Kara's Flowers, som han i 1994 dannede sammen med nogle californiske high school-kammerater.

Det blev aldrig til det helt vilde, men i 2001 gik stort set den samme flok sammen om at danne Maroon 5.

Og herfra er det stort set kun gået opad med det ene hit efter det andet for det tredobbelt Grammy-vindende band.

De slog igennem med "This Love" i 2002, og med den grundigt tatoverede Levine i front har de senere hittet med "Moves like Jagger", "One More Night" og "Girls Like You".

Bandets pladesalg tælles i mange millioner, og alene på Spotify er deres 10 største hits blevet streamet 5,4 milliarder gange.

Maroon 5, der spiller i Aalborg den 1. juni i år, var i februar hovednavnet i pausen under Super Bowl. Det er finalen i amerikansk fodbold, som følges af 100 millioner tv-seere.

Flere kunstnere nægtede at optræde på grund af striden om San Francisco 49'ers quarterback Colin Kaepernick.

Han er blevet et symbol i racekampen, efter at han begyndte at knæle under den traditionelle afspilning af den amerikanske nationalsang før kampene.

Siden har han ikke spillet nogen kampe, og Rihanna sagde nej til at spille ved Super Bowl i solidaritet med Kaepernick.

Men Maroon 5 stillede op, selv om over 100.000 skrev under på en onlineopfordring om at lade være.

Adam Levine er gift med fotomodellen Behati Prinsloo, og parret har to døtre. /ritzau