Den fængslende formand fylder 50

Når talen falder på forholdene for indsatte og ansatte i landets fængsler, er John Hatting ofte manden, der toner frem i medierne med en mening om alt fra øgede selvmordsrater til brugen af fængsels-imamer.

Det gør han qua sit mangeårige hverv som formand for Kriminalforsorgsforeningen, som er fagforening for den del af personalet i fængslerne, der ikke går med uniform. Det er eksempelvis psykologer og socialarbejdere i fængsler, arrester og pensioner.

Mandag den 24. juni fylder John Hatting 50 år.

Foreningsformanden er selv uddannet socialarbejder og socialrådgiver og har desuden en master i Offentlig Administration fra Copenhagen Business School.

John Hatting har været formand for Kriminalforsorgsforeningen siden 2005. I 2012 stillede han op til formandsposten i Dansk Socialrådgiverforening, men måtte i et kampvalg se sig slået af Majbrit Berlau.

Til dagligt er John Hatting chef for Kriminalforsorgens udslusningspension i Avedøre ved København, og han er desuden medlem af bestyrelserne i Retspolitisk Forening og Bedre Psykiatri.

Privat har han været med til at opbygge et bofællesskab i Trekroner ved Roskilde, som han også har boet i og været formand for i 13 år. /ritzau