Den eneste jedi med et lilla lyssværd

Samuel Leroy Jackson brugte de første mange år af sin karriere på teatret og fik først sit gennembrud på film som 43-årig. Det har ikke forhindret ham i at blive en verdensberømt skuespiller, og når han fredag den 21. december fylder 70 år, står der næsten 200 film på cv'et.

Samuel L. Jackson startede for alvor sin karriere i New York City. Efter at have arbejdet på byens teatre siden midten af 1970'erne, mødte han filminstruktøren Spike Lee. Bekendtskabet førte til filmroller i blandt andre "School Daze", "Do the Right Thing" og "Jungle Fever".

Sidstnævnte fra 1991 blev Jacksons gennembrud, men det var først tre år senere, da 1990'er-successen "Pulp Fiction" fik premiere, at Samuel L. Jackson blev kendt over hele verden.

Siden da er det blevet rutine for ham at spille sort actionmand med gadeslang og stemmeføring som en gospelpræst.

Han har med dynamisk styrke været fast inventar på Quentin Tarantinos rolleliste i film som "Django Unchained" og "The Hateful Eight", men har også haft succes med "Star Wars"-sagaen og senest superheltefilm såsom "Avengers".

Samuel L. Jackson har arbejdet hårdt og meget. Siden 1994 har han i gennemsnit spillet med i fire film hvert år, hvilket har ført til, at han i dag er en af de bedst betalte mandlige skuespillere.

Alene fra 2016 til 2017 tjente Jackson 30,5 millioner dollar, svarende til omkring 200 millioner kroner.

Meget tyder da også på, at Samuel L. Jackson ikke er i tvivl om egen værdi og talent. Af flere internationale medier bliver han beskrevet som kontrollerende og bestemmende. Blandt andet får Jackson ifølge New York Times skrevet ind i alle sine filmkontrakter, at han vil have lovning på to ugentlige golfture under filmoptagelser.

Og så er der også anekdoten om, at Samuel L. Jackson er den eneste karakter i "Star Wars"-filmene, som er indehaver af et lilla lyssværd.

Instruktøren og skaberen, George Lucas, har ellers gennem alle filmene lagt sig fast på, at man enten kan have et rødt eller et grønt lyssværd. Men det fik Jackson angiveligt lavet om på ved at argumentere for, at han er "den næstbedste jedi i universet". Det fortalte han for nogle år siden i det britiske talkshow "The Graham Norton Show".

I 2019 er Samuel L. Jackson aktuel som Mr. Glass i filmen "Glass". /ritzau