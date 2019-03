Debat: - Det negative billede om os gymnasieelever holder ikke

Alt for ofte bliver gymnasieelever beskyldt for generelt at være dovne og ugidelige. Det mener elev på Svendborg Gymnasium, Louise Fruerhøj, der i sin klumme på debatsiden ønsker at skabe forståelse for de studerendes vilkår.

Ondt i pjækketarmen, dovenskab og ugidelighed. Det er nogle blot nogle af de negative egenskaber, gymnasieelever med jævne mellemrum bliver tillagt i læserbreve og artikler. Det passer bare ikke, mener andetårsstuderende på Svendborg Gymnasium, Louise Fruerhøj, som i denne søndags klumme på debatsiden forsøger at gøre op med det negative billede. - Jeg ser altså ikke de dér luddovne og uoplagte elever. Lange størstedelen yder deres bedste. Men der er da nogle, som er dovne, og det kan der jo også være en grund til. Måske er niveauet for svært for dem, eller de har andre ting at bøvle med, siger hun.

Presser sig selv - nogle gange for meget Når gymnasieelever så med mellemrum alligevel klager over alt fra reformer, stort arbejdspres og senest om en ny og mere restriktiv fraværsbekendtgørelse, er det heller ikke lig med, at de er forkælede eller for den sags skyld dovne. Tværtimod, fortsætter Louise Fruerhøj, der peger på, at det modsatte nærmest er tilfældet. Og at det ikke nødvendigvis er sundt: - Der er et stort pres på gymnasieeleverne, og mange lægger et så stort pres på sig selv i karakterræset, at de kommer til at lide af præstationsangst. Måske er man selv med til at skabe det problem, men det er der, siger hun og tilføjer, at såvel elever som lærere er gode til at tale om netop dét problem.

Vil skabe forståelse Tilbage står den 18-årige gymnasieelevs budskab om, at de studerendes "brokkeri" med hendes egne ord udspringer af det stress og præstationsangst, der tilsyneladende følger med studiet, der for hendes eget vedkommende nok kommer at føre til videreuddannelse på det sundhedsfaglige område. - Min klumme er inspireret af den debat, der er om det her, og den er ikke et modangreb på kritikerne. Jeg vil hellere forsøge at skabe forståelse, slutter Louise Fruerhøj og tilføjer, at hun ikke selv føler sig ramt af præstationsangst på studiet.