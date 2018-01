Ole Mortensen, der søndag den 28. januar fylder 60 år, er noget så sjældent som en dansker, der er nået til tops i professionel cricket i England, Australien og New Zealand.

En dag i 1968 var den 10-årige Ole Mortensen på vej hjem fra fodbold i Brøndby, da en cricketkamp fangede hans opmærksomhed.

Han kendte ikke spillet, og det var et eksotisk syn for en dansk dreng. Spillerne var klædt i hvidt tøj og sweatre med V-udskæring og flotte, farvede striber. Nogle af dem havde store benskinner på eller bar på et stort bat, som de skulle ramme bolden med.

- Det var lidt som at kigge ind i en tidslomme, og jeg blev grebet af det. Da jeg havde stået der et kvarters tid, spurgte en ældre herre, der viste sig at være Svanholm Cricket Clubs formand, Torben Jensen, om han skulle forklare mig spillet. Det gjorde han, og jeg blev inviteret til at blive medlem. Weekenden efter smuttede jeg igen forbi, og da de stod og manglede en spiller, kom jeg med på holdet. Jeg blev Man of the Match, fordi jeg scorede flest mål. Det var helt vildt og uvirkeligt, som en historie af H.C. Andersen, fortæller Ole Mortensen.

Den dag på cricketbanen i Brøndby blev bestemmende for hans liv. Han blev en fremragende spiller, og selv om han spillede både ishockey, fodbold, volley, håndbold og tennis, blev cricket sporten i hans liv.

- Jeg kunne godt lide cricket, fordi det er en holdsport, men samtidig en sport med plads til et individuelt mindset, når man står ved gærdet ene mand mod 11 spillere. Jeg blev kaster og kunne kaste meget hurtigt og svinge bolden i luften, siger Ole Mortensen.

Talentet var ikke til at tage fejl af. I 1983 blev han 25 år gammel den første danske professionelle cricketspiller nogensinde, og de følgende 11 år spillede han i klubber i England, Australien og New Zealand. I sidste halvdel af 80'erne var han blandt de fem bedste kastere i verden og frygtet af de bedste gærdespillere.

Årsagen til at han blev professionel var, at han i flere somre blev inviteret til England og spillede mod klubber fra grevskaberne Durham, Essex, Sussex og Kent.

- Det gav mig yderligere appetit på sporten, og jeg kunne mærke, at jeg kunne begå mig. Dér mødte jeg talentspejdere, som inviterede mig over, siger Ole Mortensen.

Han kom først til Derbyshire CCC, hvor han spillede i 12 sæsoner og blev kendt som The Danish Viking og Eric Bloodaxe. Han spillede i ni sæsoner for Brighton Cricket Club i Melbourne i Australien om vinteren, ligesom han i en enkelt sæson spillede i New Zealand.

- Ingen havde hørt om, at der blev spillet cricket i Danmark, så jeg var nødt til at levere varen for at vinde respekt, og det lykkedes ret hurtigt, siger Ole Mortensen.

Han var med til at vinde den engelske pokalturnering for Derbyshire i 1990 og 1993, og han blev udtaget til at spille på Rest of the World-holdet mod Australien med 80.000 tilskuere på tribunen. Flere gange blev han opfordret til at ændre statsborgerskab for at spille for England eller New Zealand. For en outstanding indsats for Derbyshire CCC blev den store, hårdt kastende dansker i 1994 tildelt et testimonial-år.

- Jeg var glad for at være professionel. Jeg blev ikke rig af det - det var inden, der kom rigtig mange penge i cricket - men jeg blev rig på oplevelser, siger Ole Mortensen, der efter at han vendte hjem i 1994 uddannede sig til folkeskolelærer og nu er ansat i Gladsaxe Kommune. (Berlingske)