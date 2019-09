Connie og Jørgen Lykke fra Bogense har været gift i 60 år

Diamantbryllup: Connie og Jørgen Lykke, Æbeløgade 17, Bogense, fejrer tirsdag den 10. september deres 60-års bryllupsdag.

Parret drev efter deres bryllup en gård i Grindløse, og her blev de fire børn født. Udover at drive gården med en stor besætning af køer engagerede både Connie og Jørgen sig i lokalsamfundet.

Jørgen i politik, valgt for Venstre i den daværende Bogense Kommune gennem 20 år, og en periode som formand for Socialudvalget. Connie var aktiv i flere sammenhænge, blandt andet som formand for Grindløse-Bogense Husflid, Foreningen Norden, foredragsforeningen, menighedsrådet og er desuden medlem af Bogense-Nordfyn Soroptimistklub.

Jørgen var i mere end 30 år formand for Grindløse vandværk.

Da gården blev solgt, flyttede parret til Bogense, hvor de befinder sig godt og deltager aktivt i kulturlivet, samt dyrker den store vennekreds.