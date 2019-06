Cheføkonom med et glimt i øjet fylder 50

Økonomi behøver ikke være grå og kedelig. Det er parolen hos Bo Sandberg, når han sender sine kommentarer ud til pressen.

Vurderinger af de seneste ledighedstal eller vækstprognoser for dansk økonomi krydres med referencer til danske guldmedaljer i håndbold eller Distortion-festival i Københavns gader.

Og i et debatindlæg har Bo Sandberg, der søndag den 16. juni fylder 50 år, sammenlignet euroen med forældreintra.

Kommentarerne falder som led i hans arbejde som cheføkonom hos Dansk Byggeri, en interesseorganisation med 5600 medlemsvirksomheder i byggeriet og lignende brancher.

Før det var han med i toppen af Dansk Erhverv.

Som universitetsuddannet økonom og repræsentant for erhvervslivet ad flere omgange kunne man måske forvente, at Bo Sandberg ville være af borgerlig overbevisning. Men det stemmer ikke. Han har tværtimod været involveret i Socialdemokratiet i mere end 25 år.

Sandberg var blandt andet en overgang lokalformand for partiet i København og har været kandidat til Folketinget og Regionsrådet i Hovedstaden.

Derudover er Bo Sandberg formand for Københavnertunnelgruppen, der arbejder for at få en ny ringvej gravet ind under den østlige del af hovedstaden.

Fritiden bruger han blandt andet i sommerhuset i Blekinge og på tennis og bordtennis.

Det seneste år har han dog især trænet på raceren, fordi han til sommer sammen med Team Rynkeby Øresund skal cykle de 1350 km til Paris til fordel for Børnecancerfonden.

Bo Sandberg bor på Østerbro med sin kone og sine tre drenge. /ritzau