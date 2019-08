Chauffør Arno Andersen har været ansat 40 år ved Odense Renovation.

Det fejres fredag den 23. august som et lukket arrangement i selskabets kantine hos Odense Renovation, sammen med inviterede familie, venner og øvrige ansatte.

For 40 år siden, i en alder af kun 20 år, blev Arno ansat som skraldemand ved det, der dengang hed Odense Renovationsvæsen.

I 1988, da virksomheden begyndte at åbne genbrugsstationer, flyttede Arno med over i Genbrugsafdelingen og har siden kørt forskellige lastbiler, lige fra dem, der håndterer farligt affald, hen over containerkørsel fra genbrugsstationerne, til den lastbil som tømmer flaskecontainere i Odense.

Arno er en dygtig chauffør, og med sit stille og rolige gemyt passer han sit arbejde uden de store armbevægelser.

Arno er blevet tildelt Dronningens Fortjenestmedalje og skal derfor iføres hvide (arbejds-) handsker, inden turen går til København og den kommende audiens.