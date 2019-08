Lørdag den 17. august blev dette smukke brudepar viet i Vigerslev Kirke. Bruden Carina Bøgedal With Mathiesen, datter af Lissi Bøgedal Mathiesen og Arne With Mathiesen, sagde et klingende ja til brudgommen Morten Christensen, søn af Kirsten og Lars Christensen.