Canadisk sangfugl med imponerende cv runder de 40

Skulle man have forvildet sig ud på et dansegulv eller ejet en radio i 00'erne, så har det været mere end almindeligt vanskeligt at komme uden om Nelly Furtado.

Den canadiske sanger, der fylder 40 år søndag den 2. december, står bag ørehængere som "I'm like a bird", "Promiscuous" og "Maneater" - for blot at nævne et udvalg af de hits, som gjorde hende til en stjerne på den internationale popscene.

Siden sit gennembrud med albummet "Whoa, Nelly!" i år 2000 har Furtado solgt over 40 millioner plader og er dermed en af de mest succesfulde canadiske kunstnere gennem tiden.

Den største sællert er hendes tredje album, "Loose" fra 2006. Men det var også efter denne udgivelse, at hendes karriere gik ind i en ny fase et stykke længere væk fra verdens spotlys.

Over for britiske Daily Mail har Furtado forklaret, at hendes liv forandrede sig, efter at hun i 2007 fik et nervøst sammenbrud på scenen.

- Jeg var helt udkørt efter at have turneret med min datter på sidelinjen. Jeg tog en pause fra musikken og var derhjemme med familien.

Siden har canadieren med de portugisiske rødder udgivet tre album - blandt andet et på spansk - men de har langtfra haft samme kommercielle succes som forgængerne. Ved siden af musikken har hun haft en række mindre roller i tv-serier og film. /ritzau