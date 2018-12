Brugsformand arbejder for at samle tropper

Han overvandt kritikere i baglandet hos andelsforeningen Coop, hvor han efter et meget omtalt kampvalg genvandt formandsposten i foråret. Nu arbejder den genvalgte formand på at samle alle interesser i andelsforeningen. Søndag den 9. december fylder Lasse Bolander 50 år.

Lasse Bolander har i 10 år været formand for de 1,7 millioner medlemmer i andelsforeningen Coop, der blandt andet driver detailkæderne Superbrugsen, Fakta, Irma og Kvickly.

Det har været en post med store udfordringer de senere år, hvor indtjeningen har skrantet i et presset dagligvaremarked.

Formanden skal balancere mange interesser, hvilket kom til skue op til formandsvalget i april 2018, hvor der helt usædvanligt for Coop var kampvalg om posten.

En række af de lokale brugsforeninger stillede deres egen kandidat til posten i form af AGF-formand Lars Fournais. Det skete, fordi de lokale foreninger var utilfredse med strategien i Coop.

Kampvalget mellem de i alt fire kandidater endte dog med et overbevisende genvalg til Lasse Bolander, som fik 62 af de 123 stemmer.

Dermed kunne erhvervsmanden, der udover at have arbejdet i fødevarebranchen også har en fortid i mediebranchen, fortsætte på posten.

- Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at række ud. Vi skal undgå at stå i hver sit hjørne, hvor der råbes ad hinanden. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at dække de grøfter til, som er gravet, sagde den genvalgte formand efterfølgende i et interview med finans.dk.

Ud over formandsposten i Coop varetager Lasse Bolander en række andre bestyrelsesposter.

Blandt andet er han formand for Spejder Sport, hvilket er en naturlig forlængelse af erhvervsmandens forkærlighed for spejderbevægelsen og hans egen tid som spejder.

Lasse Bolander er oprindelig uddannet økonom. Starten af karrieren tilbragte han blandt andet med ansættelser i fødevarevirksomhederne Arla og Tulip. Siden kom han til Berlingske, hvor han var i 11 år, heraf det sidste som koncernchef.

Lasse Bolander er gift med Annette Bolander, som han har to sønner med. /ritzau