Blue Ocean Robotics styrkes med international ekspert

Blue Ocean Robotics i Odense har ansat Davide Faconti som senior robotarkitekt.

Davide er internationalt anerkendt ekspert i humanoide robotter, modeldrevet udvikling af robot-software og i programmeringssproget C++. Han er meget aktiv i open-source robotkredse og er én af arrangørerne af og flittig oplægsholder på C++ Meetups.

Davide Faconti kommer lige fra teknologicentret Eurecat, hvor han i over to år har udviklet softwarealgoritmer og programmeringsværktøjer til en lang række robotprojekter, blandt andet landbrugsrobotter og mobile robotarme og -hænder.

Allerede i 2004 blev han kendt for at starte virksomheden Pal Robotics, en af de førende producenter af humanoide robotplatforme.

Her stod han i spidsen for design af fire generationer af humanoide robotter som ansvarlig for projektstyring, design af hardware- og softwareopbygning, samt udvikling af realtidsstyring og simulatorer til gående robotter. Som CEO stod han også for virksomhedens forretningsudvikling.

Davide Faconti er uddannet elektronikingeniør på Torino Universitet og færdiggjorde en kandidatgrad i komplekse adaptive systemer på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg i 2003.