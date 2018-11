Blikket er rettet mod OL i Tokyo

Sygdom og græs i vandet satte i 2016 en stopper for det, der skulle have været en medaljetriumf for René Holten Poulsen ved OL i Rio.

Kontrakten gjorde dog drømmene og målene endnu mere realistiske for stortalentet, der tre år forinden havde vundet OL-sølv i Beijing som 19-årig med makkeren Kim Wraae Knudsen.

- Det er ikke sådan, at jeg kører rundt i en eller anden luksusslæde eller lever det fede liv, sagde han dengang til DR Sporten.

Holten Poulsen er uddannet tømrer, men i 2011 indgik han en sponsorkontrakt med Red Bull. Den betød, at han kunne fokusere på at være roer på fuld tid.

20 olympiske medaljer

Kajakroerens cv tæller foruden OL-medaljen tre verdensmesterskaber og i alt syv VM-medaljer. Han er også seksdobbelt europamester og har i alt 20 EM-medaljer.

Men hverken OL i 2012 eller 2016 kastede medaljer af sig. Derfor sadlede roeren om og mindede sig selv om, at der er et liv uden for kajakken.

Han har dog ikke tabt fokus af den grund. Blikket er stift rettet mod succes ved OL i 2020 i Tokyo. Og oprejsning fra fiaskoen i Rio.

- Til sidst nåede jeg dog frem til, at jeg ikke vil forlade sporten med så dårligt et resultat. Jeg vil rette op på det, så jeg kan sige, at jeg er tilfreds med det, jeg har gjort, når jeg engang stopper, sagde han til Ritzau i 2017.

Rene Holten Poulsen har også optrådt i forskellige sammenhænge uden for sportsverdenen. Han har blandt andet medvirket i "Vild med dans" og flere andre tv-programmer.

Kajakroeren har dannet par med svømmer og OL-guldvinder Pernille Blume ad flere omgange. /ritzau