B1909-måmand Claus Toppel spræller, men forgæves. Per Bartram har endnu en gang vundet kampen i feltet og scorer med hovedet. Blot et af mange Bartram-mål i 1977, hvor OB bliver dansk mester for første gang. Bagest må Jens Høy Nielsen blot se til. Arkivfoto: Jens Baagøe